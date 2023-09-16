خط أحمر.. وزيرة ألمانية تصف رئيس الصين بالدكتاتور

قفزت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فوق الخطوط الحمراء الصينية على ما يبدو.

Annalena Barebock calls China's Xi Jinping a dictator live on Fox News. A lesson in how to destroy your country's relationship with China. What a foolish woman indeed.#germany #annalenabaerbock #China #XiJinping pic.twitter.com/3ZipXkjFDy — Barrett (@BarrettYouTube) September 15, 2023

ففي هفوة غير مدروسة دبلوماسياً أقلها، أخذتها الحماسة، فوصفت الرئيس الصيني شي جين بينغ بالدكتاتور.

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جاء ذلك خلال حديث لبيربوك مع شبكة "فوكس نيوز" مساء أمس الجمعة، حين سئلت عن رأي حكومتها في كيفية انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية. لتجيب مؤكدة أن برلين "ستدعم أوكرانيا مهما استغرق الأمر".

دكتاتوريو العالم

وقالت "إذا انتصر بوتين في هذه الحرب، فما الذي نكون قد وجهناه إلى الدكتاتوريين الآخرين حول العالم، مثل الرئيس الصيني؟".

في المقابل لم ترد بكين أو تعلق على تلك التصريحات حتى الآن.

بينما اعتبر بعض المعلقين على منصة "أكس"، تلك التصريحات بغير المسؤولة ولا الدبلوماسية. وذهب آخرون إلى وصف كلامها بـ"الغبي والمتسرع".

أتى وصف الوزيرة هذا في وقت تشهد العلاقة بين الدول الأوروبية وبكين تصدعا كبيرا، لاسيما بعد التوترات التجارية الأخيرة إثر إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هذا الأسبوع أن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستبدأ تحقيقًا في موضوع السيارات الكهربائية الصينية.

يشار إلى أنه على الرغم من نهج ألمانيا المتناقض تجاه الصين، فإن حزب الخضر الذي تنتمي إليه بيربوك يميل نحو التعاطي بشكل أكثر حزما مع بكين.