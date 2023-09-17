لا أضرار أو إصابات.. روسيا تسقط مسيرات أوكرانية مجدداً

كثفت أوكرانيا اعتمادها على الطائرات بلا طيار لشن هجمات على الأراضي الروسية، خلال الفترة الماضية.

وفي الجديد، أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين السبت أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة إسترا في موسكو.

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كما كتب سوبيانين على تطبيق تليغرام: "وفقاً للمعلومات الأولية لا توجد أضرار ولا إصابات في المكان الذي سقط فيه حطام الطائرة".

2 قبالة ساحل القرم

كذلك كشفت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام السبت أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم، حسب رويترز.

ولم تذكر الوزارة إن كان ذلك أسفر عن أضرار أو إصابات.

هجمات مكثفة

يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، شهدت العديد من المناطق الروسية وحتى العاصمة موسكو هجمات مكثفة بالمسيرات.

إذ تسعى كييف منذ أوائل هذا العام إلى نقل الحرب إلى الداخل الروسي، وقد كثفت استهدافها للقواعد العسكرية الروسية خلف الخطوط الأمامية في شرق وجنوب أوكرانيا، كما أطلقت في الوقت عينه طائراتها المسيرة نحو قلب موسكو.

وقد تعاظم استعمال الدرون بشكل أكبر منذ تعثر الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية مطلع الصيف الحالي من أجل استرجاع أراضيها من القوات الروسية.

ويلجأ الأوكران عادة إلى تلك المسيرات لأنها أقل كلفة من الطائرات أو الصواريخ، ويمكنها اختراق الأراضي الروسية لاسيما الحدودية بسهولة.