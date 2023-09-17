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القوات الإسرائيلية من أمام المسجد الأقصى وقبة الصخرة
قوات إسرائيلية أمام الأقصى (تعبيرية)

مستوطنون يقتحمون الأقصى في حراسة الشرطة الإسرائيلية.. واعتقال فلسطينيين

ذكر شهود أن المستوطنين دخلوا الأقصى في أكثر من مجموعة تزامناً مع الاحتفالات بأعياد رأس السنة العبرية في إسرائيل

العربية.نت
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أفاد شهود عيان، لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم الأحد، أن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في مدينة القدس تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية.

وذكر الشهود أن المستوطنين دخلوا في أكثر من مجموعة تزامناً مع الاحتفالات بأعياد رأس السنة العبرية في إسرائيل، التي بدأت السبت، نقلا عن "الشرق الأوسط".

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وقال الشهود إن الشرطة الإسرائيلية حوّلت الجزء الشرقي من مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، وانتشر مئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصاً عند بوابات المسجد الأقصى.

وأضافوا أن بعض المستوطنين كانوا يرتدون زياً دينياً يُعرف باسم "زي الكهنة"، وأن الشرطة الإسرائيلية أجبرت الفلسطينيين على مغادرة ساحات المسجد الأقصى واعتقلت فلسطينيين اثنين على الأقل.

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