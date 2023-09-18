اليمن.. مقتل مواطن برصاص قيادي حوثي في إب
المجني عليه يُدعى (عبده محمد مسعد الصناعي)، ويعمل وكيلاً لأحد المغتربين الذي كان على خلاف مع القيادي الحوثي (الجاني) على أراضٍ ومبانٍ سكنية
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أقدم قيادي في جماعة الحوثي على قتل مواطن بمحافظة إب، وسط اليمن، في ظل جرائم وانتهاكات يومية تشهدها مختلف مناطق المحافظة.
وقالت مصادر محلية إن قياديا حوثيا يعمل نائبا لمدير أمن إدارة السياني يُدعى (عبدالرقيب علي الصناعي)، ترصد لأحد أقاربه وأطلق عليه النار في أحد شوارع مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال جنوب المحافظة، ما أرداه قتيلا على الفور.
وأوضحت المصادر أن المجني عليه يُدعى (عبده محمد مسعد الصناعي)، ويعمل وكيلاً لأحد المغتربين الذي كان على خلاف مع القيادي الحوثي (الجاني) على أراضٍ ومبانٍ سكنية.
وينحدر الجاني والضحية من مديرية النادرة شرق إب، وفقا للمصادر.
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