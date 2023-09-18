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Air Force aircrafts take part in military drills by the Eastern Theatre Command of China's People's Liberation Army (PLA) around Taiwan, in this screengrab from a handout video released August 19, 2023. Eastern Theatre Command/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY
طائرة حربية صينية قرب تايوان (أرشيفية)
تايوان

تايوان: رصد 103 طائرات و9 سفن حربية صينية في 24 ساعة

تم رصد هذه الطائرات والسفن حول جزيرة تايوان بين الأحد وصباح الاثنين

العربية.نت، وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، الاثنين، أنها رصدت تحليق 103 طائرات حربية صينية حول الجزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إنه "تم رصد 103 طائرات تابعة لجيش التحرير الشعبي، و9 سفن تابعة للقوات البحرية في جيش التحرير الشعبي حول تايوان" بين الأحد وصباح الاثنين. وأضافت أنه "الرقم الأعلى في الآونة الأخيرة ويشكل تحديات خطيرة للأمن في مضيق تايوان والمنطقة".

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وأضافت الوزارة أن "المضايقات العسكرية المستمرة لبكين يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تصاعد حاد في التوتر وتدهور الأمن الإقليمي"، داعية الصين إلى "الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الأحادية التخريبية".

تعبيرية - آيستوك
تعبيرية - آيستوك

وقال البيان إنه من بين العدد الإجمالي للطائرات الحربية التي تم رصدها، عبرت 40 طائرة ما يسمى بالخط الأوسط لمضيق تايوان الذي يفصل الجزيرة عن الصين، ودخلت منطقتي تحديد الدفاع الجوي من الجهتين الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية.

وتدعي بكين أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي تابعة لها وستستعيدها في يوم ما حتى لو اضطرت إلى استخدام القوة، مكثفة ضغوطها الدبلوماسية والعسكرية على الجزيرة في السنوات الأخيرة.

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وتدهورت العلاقات بين بكين وتايبيه عام 2016 مع وصول تساي إنغ-وين المؤيدة لاستقلال الجزيرة إلى السلطة.

وصعدت بكين الضغوط الدبلوماسية والعسكرية على تايوان في السنوات الأخيرة وكثفت طلعات الطائرات الحربية في محيطها بشكل كبير العام الماضي عقب زيارة لرئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.

في المقابل، زادت واشنطن وحلفاؤها الغربيون في الآونة الأخيرة من التشديد على أهمية ضمان "حرية الملاحة" في مياه المنطقة، وعزّزوا لهذا الغرض من عبور قطعهم البحرية لمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي بهدف التأكيد أنّهما ضمن المياه الدولية وليس ضمن نطاق التحكم الصيني.

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