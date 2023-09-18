اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف (أ ف ب)
رستم عمروف
روسيا و أوكرانيا

حكومة أوكرانيا تقيل 6 نواب لوزير الدفاع

لم تذكر الحكومة سبب الإقالة

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت الحكومة الأوكرانية، اليوم الاثنين، إنها قررت اليوم الاثنين إقالة ستة نواب لوزير الدفاع بعد تعيين وزير جديد هذا الشهر.

ولم تذكر الحكومة سبب الإقالة. ومن بين من أقالتهم الحكومة هانا ماليار، التي كانت تقدم إفادات متكررة بشأن أحدث المواجهات في الحرب مع روسيا.

مادة اعلانية

وكانت أوكرانيا قد عينت رستم عمروف وزيرا جديدا للدفاع قبل أقل من أسبوعين ليحل محل أوليكسي رزنيكوف. وتلاحق الوزارة اتهامات بالفساد وردت في وسائل الإعلام، بينما كان رزنيكوف في منصبه رغم عدم توجيه اتهامات له شخصيا بالفساد.

هانا ماليار
هانا ماليار

وقال عمروف في منشور على فيسبوك "نعيد التشغيل والهيكلة. بدأنا ونواصل.. وتستمر الوزارة في العمل كالمعتاد".

وعندما تولى المنصب، قال عمروف إن أولوياته تشمل جعل الوزارة المؤسسة الرئيسية لتنسيق قوات الدفاع وتعزيز القيمة المرتبطة بالجنود وتطوير صناعة الدفاع ومكافحة الفساد.

أوكرانيا تسقط عشرات المسيرات والصواريخ الروسية وتستعيد 7 كيلومترات مربعة من أراضيها العرب والعالم روسيا و أوكرانيا أوكرانيا تسقط عشرات المسيرات والصواريخ الروسية وتستعيد 7 كيلومترات مربعة من أراضيها

وماليار محامية مختصة بقضايا جرائم الحرب وشغلت منصب نائبة وزير الدفاع منذ 2021 وصدر عنها آخر تحديث عن الحرب صباح اليوم الاثنين.

وتعرضت لانتقادات الأسبوع الماضي بعد أن قالت في البداية إن القوات الأوكرانية تمكنت من استعادة السيطرة على قرية شرق البلاد من القوات الروسية، لكنها قالت فيما بعد إن ما أفادت به لم يكن دقيقا وإن القتال لا يزال دائرا حول القرية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دمار دار طالبات أمزميز في المغرب بسبب الزلزال.. ما تاريخها؟ دمار دار طالبات أمزميز في المغرب بسبب الزلزال.. ما تاريخها؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط