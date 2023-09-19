وزير خارجية بريطانيا: تصرفات بوتين تزيد المخاطر بأوروبا
قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء إن تصرفات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تجعل المخاطر في أوروبا أكثر احتمالا.
"روسيا تخسر الأصدقاء"
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج "الشارع الدبلوماسي" الذي يبث على شاشة "العربية" أن روسيا تخسر الأصدقاء على المسرح العالمي، لافتا إلى أن انسحاب روسيا من أوكرانيا في مصلحة الجميع.
كما أضاف أن أوكرانيا تستحق الدعم وتقاتل دفاعا عن المواثيق الأممية.
"نرفع العقوبات حال تغيير السلوك"
وعبر عن انزعاجه من التعاون بين روسيا وإيران، مشيرا إلى أنه إذا غيرت إيران سلوكها "سنتخذ خطوات نحو رفع العقوبات".
وزير الخارجية البريطاني لــ #العربية: انسحاب #روسيا من #أوكرانيا في مصلحة الجميع#الشارع_الدبلوماسي pic.twitter.com/JsKmVFjjD2— العربية (@AlArabiya) September 19, 2023
كما قال إن العقوبات ضد إيران مستمرة لسعيها إلى الحصول على سلاح نووي، مؤكدا أن هذه العقوبات رد على تصرفات طهران العدائية.
"نرحب بالمبادرة السعودية"
أما على صعيد الملف اليمني، فقد رحب وزير الخارجية البريطاني بالمحادثات الجارية في الرياض لتحقيق السلام في اليمن.
وأشار إلى الشراكة طويلة الأمد مع السعودية في مجالات متعددة، مؤكدا أن السعودية تبقى شريكا إقليميا مهما لبريطانيا.
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