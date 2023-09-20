إسرائيل: حماس حاولت تهريب متفجرات بمعبر كرم أبو سالم

اتهم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، اليوم الأربعاء، حركة حماس بالوقوف وراء محاولة تهريب متفجرات وعبوات ناسفة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة.

"داخل شحنة ملابس"

ووفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الشاباك، فإن "حماس تقف وراء محاولة تهريب متفجرات من نوع (C4 و10) عبوات ناسفة، من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، كانت قد أخفيت بشحنة ملابس".

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"اثنان من محرري صفقة شاليط"

وأضافت أن محاولة التهريب كانت "بتوجيهات من اثنين من محرري صفقة شاليط يتواجدان في غزة".

كما قال بيان الشاباك إن التحقيقات أظهرت أن عرفات النتشة ومحمد أبو عوض متورطان في عملية التهريب، حيث إنهما من محرري صفقة شاليط.

وقف التصدير ثم العدول عن القرار

وأعلن الجيش الإسرائيلي بداية شهر سبتمبر الحالي، إحباط تهريب مواد متفجرة من قطاع غزة ضمن شحنة ملابس من خلال معبر كرم أبو سالم.

وقرر الجيش في أعقاب عملية تهريب المتفجرات، وقف تصدير البضائع من قطاع غزة لعدة أيام قبل أن يعلن عدوله عن القرار.