إنهاء الحرب بـ24 ساعة.. زيلينسكي لترامب: أعلنها ولا تماطل

بعدما كرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مراراً قدرته على انهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن لديه خطة تطفئ تلك المواجهة خلال 24 ساعة، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ترامب على نشر تفاصيل خطته المفترضة للسلام

"ليس إضاعة الوقت"

وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، مساء أمس الثلاثاء "يمكن لترامب مشاركة تفاصيل فكرته علناً، وليس إضاعة الوقت، وخسارة أرواح الناس".

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لكنه أشار إلى أن أي اتفاق سلام يقضي بتنازل أوكرانيا عن أراض لروسيا "لن يكون ناجحا"، مشددا على أن أي خطة من هذا القبيل لن تكون مقبولة.

صواريخ بعيدة المدى

أما في ما يتعلق بالمساعدات الأميركية الحاسمة في المعركة لبلاده، فأوضح أن الرئيس جو بايدن لا يزال يدرس تزويد القوات الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى، معتبراً أن هذا القرار أو الخطوة في حال اتخذت ستكون حاسمة بالنسبة إلى كييف.

وعن الهجوم المضاد الذي أطلقته أوكرانيا بداية الصيف الحالي، واحتمال تحقق نصر أو تقدم على الجبهات، فأوضح أنه لا يمكن تأكيد تحقيق انفراجة في الهجوم هذا العام.

خطة ترامب

وكان ترامب قد تحدث مرارا عن خطته لإنهاء الحرب في أوكرانيا بغضون 24 ساعة، في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية القادمة عام 2024.

كما أكد في يوليو الماضي خلال مقابلة في برنامج Sunday Morning Futures على قناة "فوكس نيوز" إنه يتمتع بعلاقة جيدة مع كل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبراً أن بايدن غير قادر على التعامل مع زعماء العالم.

ووصف الرئيس السابق زيلينسكي بأنه شخص "جدير بالاحترام"، في حين انتقد بايدن بشدة قائلاً: "نحن لدينا رجل ليس لديه أدنى فكرة عما يحدث. إنه أخطر وقت في تاريخ بلدنا".

"سأخبر بوتين وزيلينسكي"

وعند سؤاله عن خطته هذه لإنهاء الحرب في غضون 24 ساعة، قال "أعرف زيلينسكي جيداً، وأعرف بوتين جيداً. وكانت لدي علاقة جيدة جداً مع كليهما. سأقول لزيلينسكي كفى.. عليك أن تعقد صفقة مع روسيا. وسأخبر بوتين، إذا لم تعقد صفقة، فسنمنح زيلينسكي الكثير وسنعطي أوكرانيا أكثر مما حصلت عليه في أي وقت مضى. سأبرم الصفقة في يوم واحد. واحد فقط".

ومنذ بدء حرب أوكرانيا العام الماضي، ردد ترامب مراراً وتكراراً أن هذه الصراع لم يكن ليحدث لو كان استمر في منصبه رئيساً للولايات المتحدة.