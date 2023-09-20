بايدن: سأناقش حل الدولتين مع نتنياهو

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء، أنه سيناقش حل الدولتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أضاف بايدن، الذي كان يتحدث في وجود الصحفيين بالغرفة في أثناء لقائه بنتنياهو، أن التزام واشنطن تجاه تل أبيب صلب لا يلين، مضيفاً: آمل أن نتمكن من تسوية بعض الأمور اليوم.
وتابع قائلاً لنتنياهو "هناك حاجة لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الأمن في الضفة الغربية".
سلام تاريخي
من جانبه، قال نتنياهو لبايدن إنه يمكن لإسرائيل التوصل إلى سلام تاريخي مع السعودية، معتبرا أن ذلك قد يؤدي الى قطع "شوط طويل" نحو تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
كما قال "إن التزام إسرائيل بالديمقراطية أمر مؤكد".
للمرة الأولى
هذا والتقى الرئيس الأميركي نظيره الإسرائيلي اليوم للمرة الأولى منذ إعادة انتخاب الأخير العام الماضي، وقال إنهما سيناقشان "قضايا صعبة" بما فيها "القيم الديموقراطية" و"التوازن بين السلطات".
كما قال بايدن إنه يأمل في الاجتماع مع نتنياهو في واشنطن "بحلول نهاية العام".
وأرجأ بايدن توجيه دعوة، طال انتظارها، لنتنياهو لمخاوف بشأن تعديلات قضائية تقيد سلطة القضاة تبنتها الحكومة اليمينية وكذلك التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة.
بدلاً من البيت الأبيض
وبدلا من الاجتماع في البيت الأبيض، حيث يفضل نتنياهو، انتهى الأمر بترتيب عقد المحادثات بين الزعيمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ويتوقع مسؤولون أميركيون أن تُثار مسألة التعديلات القضائية خلال المحادثات إضافة إلى جهود التصدي لبرنامج إيران النووي وملفات أخرى، بحسب "رويترز".
وكان نتنياهو يتوقع زيارة الولايات المتحدة قبل الآن بكثير في ظل تاريخ تعاملاته الطويل مع رؤساء أميركيين لكن بايدن قاوم الأمر.
كما لم يُدع نتنياهو إلى اجتماع في الأشهر الأولى لبايدن في البيت الأبيض عام 2021 وأُقصي بعدها عن السلطة. وعاد للسلطة في ديسمبر كانون الأول الماضي.
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