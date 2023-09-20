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من ناغورنو كاراباخ الثلاثاء (رويترز)

وقف للنار.. ناغورني كاراباخ توافق على مطلب أذربيجان

دبي - العربية.نت
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بعد إطلاق باكو عملية عسكرية واسعة النطاق في المنطقة المتنازع عليها مع أرمينيا أمس، وافقت عرقية الأرمن في كاراباخ اليوم الأربعاء على مطلب أذربيجان بوقف القتال ونزع السلاح.

كما وافقوا على حل الجيش ونزع سلاحه بالكامل، وفق رويترز.

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فيما سيجتمعون مع سلطات أذربيجان غداً الخميس.

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