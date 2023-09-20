مقتل 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في مخيم جنين

قتل الجيش الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين خلال عملية عسكرية في مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية المحتلة استخدم خلالها طائرة مسيّرة، ورابعا خلال مواجهات على حدود قطاع غزة، وفق مصادر فلسطينية.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء شنّ عملية عسكرية في جنين، مشيرا الى أن "مسيّرة درون من نوع معوز هاجمت قبل قليل في مخيم جنين".

مادة اعلانية

فيما لم يقدّم الجيش تفاصيل إضافية.

ونقل بيان عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله إن قواته تتواجد في المدينة في عملية "ضرورية" بهدف "إحباط أنشطة إرهابية".

وأكد مدير الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي سماع "أصوات انفجارات وإطلاق نار" حالت دون تحرّك فرق الاسعاف، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأفاد نائب محافظ جنين كمال أبو الرب بأن الجيش نفّذ عملية "في مدينة جنين ومخيمها وقرية بروقين القريبة".

عملية استهدفت مطلوبين

كما أشار الى أن القوات الاسرائيلية انسحبت من المخيم بعد نحو ساعة على العملية، موضحا أنها كانت تستهدف منزلا لأحد المطلوبين من قبلها.

وأشارت مصادر محلية طلبت عدم ذكر اسمها الى أن المطلوب هو شاب من خارج المخيم تتهمه إسرائيل بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

تصاعد العنف

يذكر أن الضفة الغربية تشهد تصاعداً في وتيرة أعمال العنف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وشمل هذا التصعيد عمليات عسكرية إسرائيلية متكرّرة ضدّ أهداف فلسطينية وتنفيذ فلسطينيين هجمات ضدّ إسرائيليين.

وفي تموز/يوليو، شنّ الجيش إحدى أكبر عملياته في جنين خلال الأعوام الماضية، قتل خلالها 13 فلسطينيا، بينما سقط أحد جنوده "برصاص حي".

وأدّت أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين هذا العام إلى مقتل ما لا يقلّ عن 236 فلسطينيًا و32 إسرائيليًا وأوكرانية وإيطالي، وفقًا لتعداد وضعته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية من الجانبين.