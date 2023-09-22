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شاحنة تحمل بضائع تصل معبر كرم أبو سالم بقطاع غزة الأربعاء
معبر كرم أبو سالم

إسرائيل تعلن إغلاقاً شاملاً بالضفة الغربية وغلق المعابر مع غزة لمدة يومين

ذكر المتحدث أفيخاي أدرعي في حسابه على منصة: من المقرر السماح "بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية" خلال فترة الإغلاق بعد الحصول على الموافقة

العربية.نت- وكالات
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قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه تقرر فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وغلق المعابر مع قطاع غزة لمدة يومين تزامنا مع "عيد الغفران".

وذكر المتحدث أفيخاي أدرعي في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الإغلاق سيبدأ منتصف ليل السبت-الأحد وسينتهي في منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء "بناء على تقييم الأوضاع".

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وأشار أدرعي إلى أن من المقرر السماح "بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية" خلال فترة الإغلاق بعد الحصول على الموافقة.

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