نتنياهو: الاتفاقيات مع الدول العربية فتحت حقبة جديدة من السلام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن الاتفاقيات مع الدول العربية فتحت حقبة جديدة من السلام، مشيراً إلى أن إسرائيل تتقاسم مع الدول العربية الكثير من المصالح، ما يسمح بالتوصل لسلام أوسع نطاقا.

وأضاف نتنياهو ، خلال خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن عقد اتفاق سلام مع السعودية سيدفع العرب لعقد اتفاقيات سلام، مشيراً إلى أن السلام مع السعودية سيخلق شرق أوسط جديدا. وأشار إلى أنه "يمكن تحقيق السلام مع السعودية بقيادة (الرئيس جو) بايدن".

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وقال نتنياهو، ممسكاً بخرطة كُتب عليها "الشرق الأوسط الجديد": "سنبني ممر سلام جديدا مع الدول العربية".

نتنياهو: السلام مع السعودية سيخلق شرق أوسط جديد#العربية pic.twitter.com/mTFPzbjrkW — العربية (@AlArabiya) September 22, 2023

رئيس الوزراء الإسرائيلي أشار إلى أنه على الفلسطينيين الاعتراف بحق الشعب اليهودي في إقامة دولته، مشدداً بالقول: "أتطلع إلى السلام مع الفلسطينيين".

نتنياهو: نقترب من التوصل إلى اتفاق سلام مع السعودية #العربية pic.twitter.com/75xZWE7KNO — العربية (@AlArabiya) September 22, 2023

وعن إيران، قال نتنياهو إن إيران تواصل تهديد الملاحة البحرية وتمارس الابتزاز، مشيراً إلى أن "إيران تنتهك الصفقة النووية ولكن لم يفرض عليها عقوبات".