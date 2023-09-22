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US President Joe Biden and Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy walk through the colonnade to the Oval Office at the White House in Washington, DC, on September 21, 2023. JIM WATSON/Pool via REUTERS
من لقاء بايدن وزيلينسكي بأميركا - رويترز
روسيا و أوكرانيا

وصف الاتفاق بـ"التاريخي".. زيلينسكي: سنبدأ إنتاجاً مشتركاً للأسلحة مع أميركا

زيلينسكي وصف الاتفاق بـ"التاريخي"، وقال إن الاتفاق طويل الأجل سيوفر فرص عمل وقاعدة صناعية جديدة في أوكرانيا التي عصفت الحرب والغزو الروسي باقتصادها

العربية.نت، رويترز
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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، في ختام زيارته للولايات المتحدة، إن أوكرانيا والولايات المتحدة اتفقتا على بدء إنتاج مشترك للأسلحة، في خطوة ستمكن كييف من البدء في إنتاج أنظمة دفاع جوي.

وقال زيلينسكي، في خطابه اليومي للأوكرانيين، إن الاتفاق طويل الأجل سيوفر فرص عمل وقاعدة صناعية جديدة في أوكرانيا، التي عصفت الحرب والغزو الروسي باقتصادها.

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وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة صباح اليوم الجمعة: "كانت زيارة مهمة جدا لواشنطن.. نتائجها مهمة للغاية".

وأضاف: "سنعمل معا حتى تنتج أوكرانيا الأسلحة اللازمة بالتعاون مع الولايات المتحدة. الإنتاج المشترك في (قطاع) الدفاع مع الولايات المتحدة شيء تاريخي".

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وتكثف كييف الجهود من أجل تعزيز إنتاج الأسلحة محلياً قدر الإمكان، لأن الحرب الدائرة منذ 19 شهرا جعلت الطلب هائلا على الأسلحة والذخيرة لصد الهجمات الروسية على امتداد خط أمامي طوله ألف كيلومتر. وأسفرت الضربات الجوية الروسية في أنحاء أوكرانيا عن أضرار واسعة النطاق ومقتل كثيرين.

وقال زيلينسكي إن وزارة الصناعات الاستراتيجية، التي تشرف على إنتاج الأسلحة في أوكرانيا، وقعت اتفاقيات تعاون مع ثلاث هيئات، مما يوحد جهود أكثر من ألفي شركة دفاع أميركية، بشأن احتمالات العمل مستقبلا في أوكرانيا.

وأضاف: "نتأهب لإنشاء نظام منظومة دفاعية جديدة مع الولايات المتحدة لإنتاج أسلحة لتعزيز الحرية بشكل أكبر وحماية الأرواح معا"، لكن دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

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