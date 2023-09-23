إسرائيل تقصف مواقع بغزة.. وإصابة فلسطينيين في مناوشات حدودية
أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي على المحتجين قرب السياج الحدودي
قال مسؤولون فلسطينيون إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا في اشتباكات على الحدود بين غزة وإسرائيل السبت، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه يقصف أهدافاً تابعة لحركة حماس في القطاع.
وينظم الفلسطينيون في غزة احتجاجات عند السياج الفاصل منذ ثمانية أيام بعد فترة من الهدوء النسبي. وقد أطلقت القوات الإسرائيلية عليهم الرصاص الحي، بينما رشق شبان القوات الإسرائيلية بالحجارة وعبوات متفجرة بدائية الصنع.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه قصف أهدافاً تابعة لحماس "متاخمة للحدود الأمنية في قطاع غزة".
ويقول سكان غزة إن المظاهرات تأتي احتجاجاً على قضايا من بينها طريقة معاملة السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وزيارات اليهود إلى المسجد الأقصى.
ووفقاً للجيش الإسرائيلي، أطلق المحتجون أيضاً بالونات حارقة داخل الأراضي الإسرائيلية، مما أدى إلى إشعال حرائق في المناطق القريبة من السياج الفاصل.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد قالت الجمعة إن 31 فلسطينياً أصيبوا خلال المواجهات التي اندلعت بعد أيام من مقتل أحد المحتجين برصاص القوات الإسرائيلية.
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