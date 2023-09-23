تحطم طائرة شحن روسية قرب مطار غاوا العسكري في مالي
رجحت مصادر العربية أن تكون الطائرة تابعة لسلاح الجو الروسي، وهي من طراز "إليوشن إي إل 76"
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أفادت مصادر العربية أن طائرة شحن تابعة لمجموعة فاغنر الروسية تحطمت أثناء هبوطها في مطار مدينة غاو شمال مالي صباح اليوم السبت، بينما نفت مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة أن تكون الطائرة تابعة لها.
مصادر العربية : تحطم طائرة شحن روسية قرب مطار غاوا العسكري في مالي#العربية pic.twitter.com/pOurqF3xnZ— العربية (@AlArabiya) September 23, 2023
وقالت المصادر إن الطائرة سقطت قرب معسكر كورغوسو بمدينة غاو شمال مالي، ولم يتضح على الفور مصير من كان على متنها.
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ورجحت المصادر أن تكون الطائرة تابعة لسلاح الجو الروسي، وهي من طراز "إليوشن إي إل 76".
وقالت تقارير أولية إن الطائرة تابعة لـ"فاغنر"، إلا أن المجموعة نفت سريعا أن تكون الطائرة تابعة لها.
كما نفت "فاغنر" عبر حسابات مقربة لها على "تليغرام"، أن يكون أحد مقاتليها على متن الطائرة.
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