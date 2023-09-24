بكتيبة إضافية.. الجيش الإسرائيلي يقرر تعزيز فرقة غزة

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الجيش قرر تعزيز فرقته في غزة بكتيبة إضافية، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات المحاذية للسياج الأمني الفاصل، شرقي القطاع.

وجاء في بيان مقتضب للجيش أنه "بناء على تقييم الوضع الأمني، تقرر تعزيز فرقة غزة بكتيبة إضافية".

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وأمس، ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن أربعة فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، تخللها إشعال الإطارات المطاطية وإطلاق البالونات الحارقة تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

كما ذكر الجيش الإسرائيلي أمس أنه شن غارة جوية على نقطة عسكرية تابعة لحماس في قطاع غزة.

ومنذ حوالي 9 أيام، جدد الشبان في القطاع احتجاجاتهم اليومية على طول الشريط الفاصل شرقي قطاع غزة، بعد فترة من الهدوء النسبي، في مظاهرات تشهد رشق قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة وعبوات متفجرة بدائية.