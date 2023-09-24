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الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (أرشيفية من رويترز)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (أرشيفية من رويترز)

محمد بن راشد يبحث عن شاب لتعيينه وزيرا.. بهذه الشروط!

دبي - العربية.نت
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دعا الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، اليوم الأحد شباب وشابات الإمارات ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة، مراسلة مجلس الوزراء لاختيار وزير للشباب.

"شاب أو شابة لتولي المنصب"

وقال الشيخ محمد بن راشد في حسابه على موقع إكس": "إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات، أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين، يمثلون قضايا الشباب، وينقلون آراءهم، ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم، ليكون وزيراً/وزيرة للشباب معنا في حكومة الإمارات".

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شروط الوظيفة

وأضاف: "نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه".

كما أضاف: "نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر "[email protected]"، والله الموفق أولاً وأخيراً لكل خير".

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