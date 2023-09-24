اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتحام مقر جامعة بيرزيت
اقتحام جامعة بيرزيت

قوات إسرائيلية تقتحم جامعة بيرزيت.. وتعتقل 7 طلاب

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

اقتحم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حرم جامعة بيرزيت، شمالي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، واعتقل عددًا من طلابها عقب دهم وتفتيش مجلس اتحاد الطلبة داخل الحرم الجامعي. وفق ما أفاد مراسل العربية.

بعد ضربها ساحل أميركا الشرقي.. العاصفة أوفيليا تتحول لمنخفض مداري أميركا بعد ضربها ساحل أميركا الشرقي.. العاصفة أوفيليا تتحول لمنخفض مداري

إلى هذا أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي اعتقل كلًا من: رئيس مجلس الطلبة عبد المجيد ماجد حسن، سكرتير لجنة التخصصات عبد الله نجم، سكرتير اللجنة الرياضية أحمد عويضات، وعضو مؤتمر مجلس الطلبة يحيى فرح.

مادة اعلانية

المعتقلون

كما طالت الاعتقالات الإسرائيلية منسق الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت الطالب عمرو خليل، والطالبين حسن علوان وعبد الله أبو قياص، إلى جانب العضو السابق في مجلس اتحاد الطلبة محمود نخلة.

اقتحام جامعة بيرزيت
اقتحام جامعة بيرزيت

من جهته، قال القيادي ماجد حسن إن اعتقال الاحتلال لطلاب الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت من داخل حرم الجامعة صباح اليوم الأحد، "محاولة لتغييبهم في سجونه الظالمة ولمنعهم من خدمة الطلبة".

تدمير مقر مجلس الطلبة

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية دمرت محتويات مقر مجلس الطلبة بشكل كامل، وعاثت فيه خرابا عقب دهمه.

ودانت جامعة بيرزيت اقتحام قوات الاحتلال لحرمها فجر اليوم، وقالت إن ذلك يعد انتهاكا كبيرا وواضحا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
محكمة تركية تقرر حبس 8 متهمين بنشر محتوى عنصري محكمة تركية تقرر حبس 8 متهمين بنشر محتوى عنصري
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط