أوكرانيا تؤكد: قتلنا قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

بعد أيام على الضربة الموجعة، أعلن الجيش الأوكراني أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، الأدميرال فيكتور سوكولوف.

وأوضحت القوات الأوكرانية الخاصة في بيان على تليغرام اليوم الاثنين "مقتل 34 ضابطًا بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود" في ضربة نفذتها يوم الجمعة الماضي على مقر البحرية في سيباستوبول بشبه جزيرة القرم.

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كما أضافت أن "المقر بات غير قابل للإصلاح"، وفق زعمها.

أكبر مدينة في القرم

وأدى هذا الهجوم حينها إلى تصاعد أعمدة من الدخان الأسود من المبنى الواقع في وسط سيفاستوبول، أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إلى أراضيها في عام 2014.

في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية يومها أن جنديا واحدا في عداد المفقودين، بعد أن أبلغت في البداية عن مقتل شخص.

فيما أكدت القوات الأوكرانية أنها ستكشف في أسرع وقت عن تفاصيل الهجوم الذي وقع أثناء انعقاد "اجتماع لقيادة البحرية الروسية"، وفق زعمها.

يذكر أن الأسطول الروسي يعمل في البحر الأسود وبحر آزوف والبحر الأبيض المتوسط، ويتمركز في ميناء سيفاستوبول، الذي يشكل أحد مراكز قيادة العمليات الروسية ضد أوكرانيا.

كما يحوي هذا المقر العام 6 طرادات صواريخ موجهة، وسبع غواصات هجومية تعمل بالديزل، و7 سفن إنزال إلى جانب زوارق إنزال عالية السرعة وكاسحات ألغام بحرية وزوارق مكافحة التخريب.

ومنذ أشهر تصر أوكرانيا على استهدافه من أجل تعطيل خطوط الإمداد الروسية ووضع حد للسيطرة العسكرية الروسية على البحر الأسود والموانئ.