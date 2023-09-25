جريمة تفجر غضباً بلبنان.. تعذيب واغتصاب ابنة الـ14 عاماً

خلال الساعات الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بفيديو يوثق تعرض فتاة تبلغ 14 عاماً للاغتصاب من رجل استدرجها من قبل سيدة تدعى مريم، إلى شقة مهجورة في منطقة صبرا شمال العاصمة بيروت.

وأظهرت المعلومات المنتشرة أن مريم ضربت الفتاة القاصر وعذبتها قبل أن يتم اغتصابها، وفق وسائل إعلام محلية.

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فيما قام شخص ثالث موجود بالشقة بتصوير مختلف التفاصيل.

اعتقال الرجل والفتاة السورية

ما استدعى تحركاً عاجلاً من مديرية المخابرات في مخيم سعيد الغواش- صبرا.

حيث أوقفت دورية كلاً من المشتبه به بالاغتصاب الفلسطيني (ه.ك.) والفتاة السورية (م.ز.).

إلى ذلك، أثارت هذه الجريمة غضباً واستياء على وسائل التواصل وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بالمنفذ وبشريكته.