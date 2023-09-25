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من الفاشر في دارفور (فرانس برس)
من الفاشر في دارفور (فرانس برس

13 ألف إصابة بالملاريا في دارفور.. ونقص كبير بالأدوية

دبي - العربية.نت
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سجلت وزارة الصحة السودانية 13 ألف إصابة بالملاريا بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور مع تفشي المرض بالولاية وسط "نقص كبير" في الأدوية.

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وأوضح نائب مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور أحمد الدومة أن هناك زيادة "كبيرة" في عدد المصابين بالملاريا في الفاشر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

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وأضاف الدومة أن النقص الكبير في أدوية الملاريا وقلة الدعم من المنظمات لمواجهة الأوبئة وعدم صرف مستحقات العاملين لفترة طويلة "فاقم" الوضع الصحي بالولاية.

من الفاشر في دارفور (فرانس برس)
من الفاشر في دارفور (فرانس برس)

كذلك قال المسؤول السوداني إن توقف المصارف عن العمل "يحول دون التزام المنظمات بتعهداتها المالية تجاه دعم القطاع الصحي".

فتح 4 مراكز للعلاج

وذكر أن منظمة (أطباء بلا حدود) الفرنسية تخطط لفتح أربعة مراكز بمدينة الفاشر لعلاج حالات الملاريا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرت منذ بداية الصراع من تفشي الملاريا وحمى الضنك والحصبة في السودان، مشيرة إلى أن ملايين الأطفال والسيدات الحوامل يعانون من سوء التغذية الحاد.

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