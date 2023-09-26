الأردن يواصل إسقاط "طائرات الكريستال" من سوريا

أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية التابعة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، طائرتين مسيرتين محملتين بمادة "الكريستال" المخدرة، قادمتين من الأراضي السورية.

ويلجأ مهربو المخدرات إلى تهريب "الكريستال" كونها من المواد التي تباع بمبالغ كبيرة جداً، مقارنة بحجمها الصغير، حيث تكون جرعاتها بالميليغرامات.

مادة اعلانية

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية "إن قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وبيّن المصدر أن الطائرتين اللتين تم إسقاطهما، كانتا محملتين بكمية من مادة الكريستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

لماذا يهربون "الكريستال"؟

خبير برامج الوقاية من أخطار المخدرات أنس الطنطاوي قال لـ"العربية.نت" إن مادة "الكريستال" من المنشطات شديدة التأثير ويدمنها الشخص بمجرد تعاطيها مرة أو مرتين على الأكثر، وهي مهلكة للجسد وقاتلة للإنسان ولا نبالغ إن قلنا إن الجرعة الأولى منها هي البداية الفعلية للموت السريع.

ويؤكد الطنطاوي أن الكريستال مادة غير طبيعية وهي مخدر كيمائي بالكامل، الأمر الذي كان سبباً رئيساً في تسارع انتشاره، ويتم تصنيعها من "الميثا امفيتامين" الممزوجة بشوائب ومواد أخرى متغيرة، موضحا أنها من أعقد وأخطر المواد المخدرة المنتشرة حاليا في العالم، ولهذه المادة تاريخ قديم وفي أكثر من قارة، إلا أنها شهدت انتشاراً واسعاً ومتسارعاً في المنطقة العربية مؤخراً مع الأسف.

ويضيف الطنطاوي: "بمجرد تعاطي مادة الكريستال تسيطر على الإنسان حالة من الهلوسة السمعية والبصرية، فيشاهد تخيلات وأشياء لا أساس لها في الحقيقة، وهذا المستغرب لأن جميع المواد المحفزة للدماغ لا تسبب الهلوسات بل تسبب أعراضا أخرى سلبية".

وتابع: "لكن اللافت هنا ظهور الهلوسة في حالة الكريستال، وهذا دليل على أن مصنعي وتجار هذه المادة يضيفون مادة كيميائية مهلوسة مع أصل المادة المنشطة، فتظهر أعراض مزدوجة ومختلفة تماما، وتتغير وظائف الدماغ بطريقة تدفع متعاطيها لارتكاب الجرائم بسبب تلك الهلوسات اعتقاداً منه بأنه في حالة الدفاع عن نفسه بسبب ما يسمعه ويراه، وهذا يفسر سلوك المتعاطي العدواني الرهيب".