بيلاروسيا: لا نتصور دخولنا الحرب بأوكرانيا إلى جانب روسيا
وزير خارجية بيلاروسيا يقول إنه لا يستطيع تصوّر موقف تأمر فيه روسيا بلاده باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية التي نشرتها مؤخراً في بيلاروسيا
قال وزير خارجية بيلاروسيا، الذي تربط بلاده شراكة استراتيجية مع روسيا، إنه لا يستطيع تصوّر وضع تدخل فيه بيلاروسيا الحرب في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.
وقال سيرغي ألينيك، خلال مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس"، إنه لا يستطيع أيضاً تصوّر موقف تأمر فيه روسيا بلاده باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية التي نشرتها مؤخراً في بيلاروسيا.
وعن هذه الصواريخ قال: "لا أرى مثل هذا الخيار لأنها أداة دفاع في المقام الأول"، لكن إذا تعرضت بيلاروسيا للغزو "لن أستبعد استخدام أي أدوات للدفاع عن سيادة بلادنا ووحدة أراضيها"، بحسب ألينيك.
وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو سمح للكرملين باستخدام الأراضي البيلاروسية لإرسال قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022 في بداية الحرب، غير أن لوكاشينكو عارض المشاركة في القتال.
وقال ألينيك إن نشر الصواريخ النووية التكتيكية في بيلاروسيا هو رد على "الحشد العسكري الهائل للغاية" على طول حدودها الغربية.
وأضاف أن الجيش البولندي، على سبيل المثال، يخطط لمضاعفة قواته المسلحة وجلب المزيد من الأسلحة الثقيلة إلى الحدود، يدعمه تواجد متزايد للقوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأخرى.
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