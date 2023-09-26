جدل بالأردن بعد إعلان حملة لتطعيم طلبة المدارس ضد الحصبة

أثار إعلان وزارة الصحة الأردنية عن البدء بحملة تطعيم لطلاب المدارس ورياض الأطفال والحضانات، لتلقيحهم بمطعوم MR ضد الحصبة والحصبة الألمانية، جدلا واسعا في الشارع الأردني، بين مؤيد ومعارض.

الجدل اشتعل بعد أن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، تسجيلات صوتية وأخبار زعم أصحابها أن هذا المطعوم غير مجاز من منظمة الصحة العالمية، ولا يزال قيد التجربة، بحسب ما زعموه.

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مطالب بتوضيح رسمي

من جانبه، طالب النائب عدنان مشوقة بتوضيح رسمي حول الأسباب التي دفعت وزارة الصحة إلى اتخاذ قرار تطعيم الأطفال من عمر السنة وحتى عمر الـ18 سنة بلقاح يسمى "MR".

ووجه مشوقة أسئلة وصلت لـ"العربية.نت" حول الجهة الممولة لتكاليف هذا اللقاح، وفي أي دولة تم إنتاج هذا اللقاح، ومن هي الشركة المصنعة؟ وما هي تفاصيل تركيبته؟ وما دواعي استخدامه؟ وفيما إذا تم دمج هذا اللقاح بأي لقاحات أخرى، وإذا كانت له أية أعراض جانبية على المدى القريب أو البعيد؟ وهل يوجد تجارب سابقة مسجلة لهذا اللقاح؟ وما هي نتائج هذه التجارب إن وجدت؟

واستوضح النائب عما إذا كان سيتم تطبيق ما جاء في قانون حماية الطفل وذلك من خلال الحصول على موافقة أولياء الأمور قبل تطعيم أطفالهم، مشددا على ضرورة التبين والتحقق من ماهية هذا اللقاح قبل أن يعطى لأطفالنا في المدارس والذين يقدر عددهم بنحو مليوني طالب.

وأكد مشوقة أنه تشاور بخصوص لقاح "MR" مع عدد من المختصين في المجال الطبي والذين بدورهم لم ينصحوا بالسماح بهذا اللقاح، حيث إنه تجريبي ويدخل الأردن لأول مرة، وهناك شبهة بخلطه مع لقاح آخر، ويجب إجراء فحوص كافية ووافية للتأكد من سلامته على صحة أطفالنا.

توضيح حكومي

ورداً على هذا الجدل، قال الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول، إن الوزارة استخدمت مطعوم MR ضد الحصبة عام 2013 بواقع 4 ملايين جرعة، مؤكداً أن الوزارة تستهدف استخدام مطعوم MR ضد الحصبة بواقع 2.6 مليون جرعة في الحملة الحالية.

وأكد أن مطاعيم برنامج التطعيم الوطني آمنة وليست جديدة وتُفحص في مؤسسة الغذاء والدواء.

وقال إن البرنامج الوطني للمطاعيم أنشئ عام 1979 ويضم 12 مطعوما، وبفضل نجاعته وفعاليته تجنب الأردن كثيرا من الأمراض مثل البكتيريا وشلل الأطفال والسعال الديكي.

ولفت إلى أنه كل فترة تعيد الوزارة تقييم المطاعيم وتدخل عليها مطاعيم أخرى.

سبب إعطاء مطعوم MR حالياً

مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن المقابلة، قال إن مطعوم MR سيمنح للفئة العمرية (9 أشهر – 18 عاما)، مؤكدا أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أجازت سابقا استخدام مطعوم MR في الأردن.

وأوضح المقابلة في تصريحات صحافية أن إعطاء مطعوم MR، ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، في إطلاق المرحلة الثانية التي ستطلق منتصف تشرين الأول المقبل، يأتي في ظل ارتفاع إصابات الحصبة في الأردن مؤخرا. وأشار إلى أنه تم تسجيل 164 حالة إصابة بالحصبة في المملكة خلال الفترة الماضية، مضيفا أن ذلك يشكل عامل وقاية للأطفال خاصة من الحصبة.

ولفت المقابلة إلى أن 141 دولة حول العالم، اعتمدت مطعوم MR، حيث تم إعطاء نحو مليار و600 مليون جرعة من المطعوم بالتنسيق مع الصحة العالمية.

ومن بين هذه الدول؛ العراق وبعض دول الخليج العربي، بالإضافة إلى تركيا، والعديد من الدول التي استخدمت المطعوم ضمن حملات تطعيم سنوية.