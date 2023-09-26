روسيا.. رفض استئناف نافالني على حكم جديد بسجنه 19 عاما

قال قاض إن محكمة في موسكو رفضت الثلاثاء استئناف أبرز زعيم للمعارضة الروسية أليكسي نافالني على حكم آخر بسجنه 19 عاماً صدر الشهر الماضي بعد حكم سابق ضده.

وصدر أحدث حكم في الرابع من أغسطس بعد إدانة نافالني بست تهم تتعلق بـ"نشاط متطرف"، ونفى المعارض الروسي جميع الاتهامات.







نافالني يشارك في الجلسة عبر رابط فيديو نافالني يشارك في الجلسة عبر رابط فيديو نافالني يشارك في الجلسة عبر رابط فيديو نافالني يشارك في الجلسة عبر رابط فيديو

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ورفض قاض في موسكو الاستئناف في نهاية جلسة شارك فيها نافالني عبر رابط فيديو. ولم يسمح لوسائل الإعلام بحضور الجلسة إلا حين النطق بالحكم رغم اعتراض نافالني ومحاميه.

وجاء أحدث حكم بعد عقوبة أخرى بالسجن 11 عاماً ونصف العام يقضيها نافالني بالفعل في سجن "آي. كيه. 6" في ميليخوفو على بعد حوالي 235 كيلومتراً شرقي موسكو بتهمة الاحتيال وتهم أخرى نفى ارتكابها واعتبرها ذات دوافع سياسية وتهدف إلى إسكاته عن انتقاد الرئيس فلاديمير بوتين.

ونافالني (47 عاماً) هو الرجل الأشهر بين شخصيات المعارضة الروسية المنقسمة، ويصفه أنصاره بأنه مثل نيلسون مانديلا وسيطلق سراحه من السجن ذات يوم ليقود البلاد.