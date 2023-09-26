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بايدن ورئيس كوريا الجنوبية
بايدن ورئيس كوريا الجنوبية - أرشيفية
صراع الكوريتين

كوريا الجنوبية تهدد جارتها الشمالية من واشنطن: سنقضي عليكم

رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول: النظام الكوري الشمالي يقوم بتطوير قدراته النووية والصاروخية على الرغم من تحذيرات المجتمع الدولي ويهدد بشكل صارخ باستخدام الأسلحة النووية

العربية.نت - وكالات
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وجه رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك-يول تحذيرا شديد اللهجة ضد كوريا الشمالية، الثلاثاء، قائلا إن النظام سيتم القضاء عليه من قبل التحالف بين سيول وواشنطن إذا استخدم الأسلحة النووية.

وقال يون خلال خطاب ألقاه بمناسبة يوم القوات المسلحة الـ75 إنه "يتعين على النظام الكوري الشمالي أن يدرك بوضوح أن الأسلحة النووية لن تكون قادرة أبدا على ضمان أمنه"، مشيرا إلى أن "النظام الكوري الشمالي يقوم بتطوير قدراته النووية والصاروخية على الرغم من تحذيرات المجتمع الدولي ويهدد بشكل صارخ باستخدام الأسلحة النووية".

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وأضاف أن "هذا الأمر يشكل تهديدا وجوديا لشعبنا وتحديا خطيرا للسلام العالمي. واستنادا إلى القدرات القتالية الجاهزة للمعركة وموقف الاستعداد القوي، سوف ينتقم جيشنا على الفور ضد أي استفزاز من جانب كوريا الشمالية. وفي حال استخدامها الأسلحة النووية، فسيتم القضاء على نظامها من خلال رد فعل ساحق من قبل التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

ولفت في هذا السياق، إلى أن كوريا الجنوبية ستواصل تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة واليابان على أساس تحالفها الصارم مع واشنطن، وستؤسس لموقف أمني قوي من خلال التضامن الوثيق مع الدول الشريكة لها.

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