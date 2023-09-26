إسرائيل تقصف 3 مواقع لحماس بغزة وإصابة 11 في مواجهات على حدود القطاع

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش أغار على ثلاثة مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وأضاف أدرعي على حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا)، أن طائرة مسيرة هاجمت موقعا بمنطقة رفح "التي تشهد أعمال عنف بالقرب من السياج الأمني مع قطاع غزة".

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وتابع أن الجيش قصف في وقت لاحق "نقطتين عسكريتين إضافيتين تابعتين لحماس، الأولى في منطقة كارني والثانية في رفح بالقرب من السياج الأمني".

وقال شهود عيان لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية لمدينتي غزة ورفح.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 11 مواطنا أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية بشرق قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن المظاهرات تأتي احتجاجا على "الحصار المفروض على قطاع غزة وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا".

وأكد الشهود لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) قيام مجموعة من الشبان الفلسطينيين باجتياز السياج الحدودي الفاصل وإحراق نقطة عسكرية إسرائيلية شرق القطاع، كما ردت قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق قنابل الغاز والرصاص المعدني لتفريق المحتجين.

وأشاروا إلى إطلاق مجموعة من البالونات الحارقة نحو البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، فيما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية اندلاع حريق واحد على الأقل جراء هذه البالونات.