العاهل الأردني يوافق على تعديل سابع لحكومة الخصاونة

وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، على إجراء تعديل على حكومة رئيس الوزراء بشر هاني الخصاونة، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك في قصر الحسينية.

وشمل التعديل دخول كل من المهندس رائد مظفر أبو السعود وزيرا للمياه والري، والمهندس وجيه عزايزة وزير دولة، والمهندس أحمد ماهر أبو السمن وزيرا للأشغال العامة والإسكان، وحديثة جمال الخريشة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية، ويوسف الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، وناديا عبد الرؤوف الروابدة وزيرة للعمل، والمهندسة وسام التهتموني وزيرة للنقل، والدكتور مهند أحمد المبيضين وزيرا للاتصال الحكومي (الإعلام).

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وخرج من الحكومة بناء على التعديل الوزاري كل من محمد جميل النجار الذي كان يتولى حقيبة المياه والري، وفيصل الشبول الذي كان وزيرا للاتصال الحكومي.

وهذا هو التعديل السابع من نوعه على حكومة الخصاونة منذ أن كلّفه الملك عبد الله بتولي المنصب في أكتوبر تشرين الأول 2020. وجاء أول تعديل بعد شهرين فقط بعدما قدّم وزير الداخلية توفيق الحلالمة استقالته، وتم تعيين سمير المبيضين خلفا له.

وكان التعديل الوزاري السابق قبل نهاية العام الماضي بأيام، حين أجرى الخصاونة تعديلا تولى بموجبه مكرم القيسي حقيبة السياحة والآثار.