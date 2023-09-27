بوركينا فاسو.. تظاهرات داعمة للرئيس تراوري وسط أنباء عن محاولة انقلاب

تظاهر مواطنون في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، دعما للرئيس الانتقالي، إبراهيم تراوري، وذلك بعد أنباء عن محاولة انقلاب عليه.

وأظهرت صور انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تجمهر عدد من المواطنين في وسط العاصمة واغادوغو، مرددين شعارات داعمة لتراوري، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه.

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ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، إحباط محاولة انقلابية، ضد تراوري.

#BurkinaFaso With french outlets reports of an attempted coup against Ibrahim Traoré, citizens of Ouagadougou have turned out in the 1,000s to show their support for the government ! pic.twitter.com/bWeuU3KKm0 — N I L E_A L E R T S (@NILEALERTS) September 27, 2023

وحسب السلطات فإن عددا كبيرا من المتظاهرين المؤيدين لتراوي، احتشدوا عند دوار الأمم المتحدة في وسط العاصمة واغادوغو قرابة الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، بعد معلومات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عن محاولة انقلابية.

ودعا المتظاهرون السكان إلى "احتلال الشوارع للدفاع عن الشعب"، وردد العديد من المتظاهرين شعارات تكريما لتراوري.

وقال أحد المتظاهرين: "لدينا رسالة مفادها أن الانقلاب سيحدث. وكان جهاز المخابرات هو الذي اعترض المعلومات. وكانت هناك تجمعات في مقر الدرك".

وأوضح ضابط في الجيش أن هذه حركة أسيئ تفسيرها مرتبطة بالتناوب المعتاد لرجال الدرك.

وكان المدعي العام العسكري أشار في 8 سبتمبر، إلى أنه تم اعتقال جنود لمحاولتهم زعزعة استقرار النظام القائم.

وحذر وزير الأمن، في نهاية أغسطس الماضي، من وجود أجانب في بوركينا فاسو، يسعون إلى "زعزعة استقرار المرحلة الانتقالية الحالية وزرع الفوضى"، مع متواطئين وطنيين.