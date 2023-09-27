زيلينسكي: العقوبات ليست كافية.. وسنتخذ إجراءات جديدة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الثلاثاء إن العقوبات على روسيا ليست كافية لوقف "عدوانها" وتعهّد باتخاذ إجراءات جديدة ضد موسكو.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو: "نرى بوضوح اتجاهات الضغط على روسيا التي تحتاج إلى تعزيز لمنع نمو قدراتها الإرهابية".

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وتابع: "العقوبات ليست كافية. سيكون هناك أيضاً المزيد من الإجراءات الأوكرانية ضد الدولة الإرهابية. وطالما استمر العدوان الروسي، يجب أن تشعر روسيا بالخسائر".

هجوم على موانئ وصوامع للحبوب

ميدانياً، قال مسؤولون أوكرانيون الثلاثاء إن روسيا قصفت بنية تحتية للموانئ وصوامع للحبوب بأوكرانيا في هجوم بطائرات مسيرة خلال الليل على منفذ إسماعيل لتصدير الحبوب.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، وتضم المنطقة ميناءي إسماعيل وريني على نهر الدانوب، إن الهجوم ألحق أضراراً بمبنى لنقطة تفتيش وبمنشآت للتخزين وما يزيد عن 30 شاحنة وسيارة فضلاً عن إصابة شخصين.

والهجوم الذي استمر ساعتين كان الأحدث على صوامع الحبوب ومنشآت الموانئ الأوكرانية منذ يوليو، عندما انسحبت روسيا من اتفاق حبوب كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود للمساهمة في تخفيف وطأة أزمة غذاء عالمية.

ومنذ ذلك الحين، تعزز أوكرانيا، وهي منتج ومصدر رئيسي عالمي للحبوب، صادراتها عبر نهر الدانوب.

وقال مكتب المدعي العام األوكراني: "العدو استهدف البنية التحتية للموانئ والحدود لنهر الدانوب"، ونشر صوراً لصوامع حبوب تالفة وشاحنات تشتعلفيها النيران. وأضاف "أصيب اثنان من سائقي الشاحنات جراء للهجوم. ولحقت أضرار بصوامع للحبوب وبمبان إدارية ومركبات شحن".

من جهته ذكر الجيش أنه أسقط 26 من بين 38 طائرة مسيرة إيرانية الصنع في الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا خلال الليل.

هجمات على مناطق أخرى

في سياق متصل، قال الجيش الأوكراني إنه بالإضافة إلى الهجوم على منطقة أوديسا، تعرضت مناطق ميكولايف وخيرسون وكيروفوهراد لهجمات.

وقال مسؤولو ادعاء محليون إن 12 شخصاً أصيبوا في خيرسون خلال يوم الثلاثاء نتيجة عدة هجمات روسية.

من جهته، قال رئيس بلدية كريفي ريه بجنوب أوكرانيا إن هجوماً صاروخياً روسياً ألحق أضراراً بمنشأة محلية في المنطقة. وذكر حاكم منطقة تشيركاسي أن منشأة بنية تحتية لم يحددها قُصفت هناك. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى جراء الهجمات.