إسرائيل تعتقل 5 فلسطينيين بتهمة التخطيط لاغتيال بن غفير

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأربعاء، أنه اعتقل خلية تضم 5 فلسطينيين كانت تخطط لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وذكر الشاباك في بيان، أن الخلية الفلسطينية تضم شباناً من جنين وكفردان والناصرة والمقيبلة، وكانت تعتزم اغتيال عدد من الشخصيات الإسرائيلية، من أبرزها يهودا غليك عضو الكنيست السابق المتطرف.

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وكشف البيان الصادر عن الشاباك والشرطة والجيش الإسرائيلي عن إحباط شبكة مسلحة نشطت في إسرائيل وفي الضفة الغربية بهدف تنفيذ أنشطة عدوانية وتقويض أمن دولة إسرائيل وأمن مواطنيها.

وفي إطار التحقيقات بالقضية، اعتقل الشاباك خمسة متورطين، ثلاثة منهم من الضفة الغربية، وهم مراد كمامجة من كفر دان (47 عاما)، وحسن مغريمة (34 عاما) من جنين، وزياد شنطي (45 عاما) من جنين، ومواطنان عربيان من شمال إسرائيل حماد حمادي (23 عاما) ويوسف حمادي من قرية مقيبلة (18 عاما).

وزعمت التحقيقات أن كلا من مراد وحس عملا على تهريب أسلحة إلى داخل إسرائيل وجمع معلومات استخباراتية عن شخصيات محاطة بحراسة وشخصيات عامة هامة، بينها شخصيات سياسية مثل الوزير ايتمار بن غفير وعضو الكنيست السابق يهودا غليك. يشار إلى أنه من خلال التحقيقات معهما بأنه على ضوء الترتيبات الأمنية حول الوزير، لم ينجحوا بتنفيذ مهمتهما.

وكشفت التحقيقات عمل مراد وحسن على تنفيذ أنشطة عدائية داخل إسرائيل، بما يشمل إحراق سيارات مواطنين إسرائيليين.

وذكر البيان أنه "في أعقاب ذلك قام زياد شنطي بتجنيد مواطنين إسرائيليين، وهما حماد حمادي ويوسف حماد باعتداء إحراق سيارات، والاثنين قاما بإحراق سيارة في حيفا بتاريخ 22/6/23 وحتى إنهم وثقوا الاعتداء.

وقال البيان إن "التحقيقات كشفت قيام مواطنين إسرائيليين أيضا ممن لديهم خلفية جنائية، وتجنيدهم لصالح تنفيذ اعتداءات في منصات عمل إجرامية مقابل مبالغ مالية".