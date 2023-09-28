اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
In this photo taken from a video released by Russian Defense Ministry Press Service on Thursday, Sept. 21, 2023, Russian peacekeepers help ethnic Armenians to get a camp near Stepanakert in Nagorno-Karabakh. Thousands of Nagorno-Karabakh residents flocked to a camp operated by Russian peacekeepers to avoid the fighting, while many others gathered at the airport of the regional capital, Stepanakert, hoping to flee the region. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)
من ناغورني كاراباخ (أرشيفية أسوشييتد برس)

أرمن كاراباخ يفرون.. الكرملين متعجب وأذربيجان "لا تغادروا"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نراقب الوضع في إقليم ناغورني كاراباخ عن كثب "بتلك العبارة لخص المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، موقف بلاده من المستجدات الحاصلة في هذا الإقليم الحدودي الذي تسكنه أغلبية أرمنية، بين أرمينيا وأذربيجان، والذي فر منه نصف سكانه خلال الأيام الماضية.

وشدد على أن بلاده لا ترى سبباً لفرار الأرمن من تلك المنطقة.

حليفتها منذ عهد السوفيات.. سر الجفاء بين روسيا وأرمينيا العرب والعالم حليفتها منذ عهد السوفيات.. سر الجفاء بين روسيا وأرمينيا
مادة اعلانية

كما أضاف في مؤتر صحافي، اليوم الخميس، رداً على سؤال حول توقيع رئيس جمهورية كاراباخ غير المعترف بها، سامفيل شهرامانيان، على مرسوم ينهي وجود تلك الدولة الانفصالية، اعتباراً من 1 يناير 2024، أنه أخذ علما بهذا الإعلان.

نساعد النازحين

وأكد أن عناصر حفظ السلام (الروس) يواصلون مساعدة الناس"، لافتاً إلى أن موسكو على تواصل مع أذربيجان فيما يتعلق بالمسائل الإنسانية.

كما أردف قائلا "قوات حفظ السلام لدينا تواصل مساعدة الناس، حيث يعبر الكثير منهم عن رغبتهم في الانتقال إلى أراضي أرمينيا، وهم في حاجة للحصول على الدعم".

نازحون من كاراباخ
نازحون من كاراباخ

لكنه أعرب عن قلق بلاده من رحيل الأرمن، لاسيما في ما يتعلق بالشق الإنساني.

"تطهير عرقي"

أتت تلك التصريحات، بعدما اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بوقت سابق اليوم أذربيجان بارتكاب حملة "تطهير عرقي"، وذلك وسط حالة من التوتر المتصاعد يشهدها الإقليم الذي يتنازعه البلدان.

كما اعتبر أن سياسة التطهير هذه كما وصفها، "لن تترك أرمينيا واحدا بالإقليم في الأيام المقبلة". وندد بعدم اتخاذ الجهات الدولية الفاعلة "إجراءات ملموسة" حيال "هذا التطهير المستمر".

"لا تغادروا"

فيما حثت أذربيجان الأرمن في تلك المنطقة الذي ظلت لسنوات محل نزاع بين البلدين، على عدم مغادرة الإقليم.

وأكدت ألا علاقة لباكو بقرار الأرمن الانتقال إلى أرمينيا أو أي بلد آخر. وذكرت وزارة الخارجية أنها على استعداد لتهيئة الظروف للأرمن "لعيش حياة أفضل مما كانوا يعيشونها وهُم رهينة المجلس العسكري الذي أنشأته أرمينيا". وشددت على عزمها "إعادة دمج السكان الأرمن كمواطنين متساويين"، مؤكدة أن دستور البلاد والتزاماتها الدولية التي قطعتها على نفسها توفر "الأرضية الصلبة" لتحقيق ذلك.

وكان انفصاليو هذا الاقليم أعلنوا الأسبوع الماضي (20 سبتمبر 2023)، موافقتهم على وقف النار، إثر تعرضهم لسلسلة انتكاسات في أرض المعركة على يد الجيش الأذري، بعد يوم واحد من تفجر القتال.

يذكر أن أذربيجان وأرمينيا، الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين، خاضتا حربين للسيطرة على إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه والذي تسكنه غالبية من الأرمن، الأولى في تسعينيات القرن الماضي والثانية عام 2020.

ورعت موسكو اتفاقاً لوقف النار أنهى المعارك في 2020، ونشرت قوة لحفظ السلام هناك، لكن تلك القوات لم تمنع هجوم القوات الأذربيجانية الخاطف الأسبوع الماضي، ما أغضب يريفان بشكل كبير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العروس الأشورية حنين تنجو من حريق الحمدانية بعد الرقصة الأولى مع زوجها العروس الأشورية حنين تنجو من حريق الحمدانية بعد الرقصة الأولى مع زوجها
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط