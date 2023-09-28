بخبرات إماراتية.. تدشين أول مركز شرطة ذكي في صربيا

دشّن وزير شؤون الداخلية الصربي، براتيسلاف غاشيتش، والقائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، مركز الشرطة الذكي في العاصمة الصربية "بلغراد"، وذلك بعد النجاح الكبير والمتميز الذي حققته مراكز الشرطة الذكية في تقديم خدمات ذكية، من دون تدخل بشري، وعلى مدار الـ24 ساعة.

تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الشرطية

يأتي هذا التدشين عقب لقاءات ومُباحثات بين الجانبين حول سبل تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الشرطية والأمنية ومكافحة الجريمة، وإطلاق حوار استراتيجي شرطي يهدف إلى ترسيخ الخبرات والممارسات الأمنية والشرطية، بتوجيهات من وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية.

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إلى هذا، تقدّم وزير داخلية صربيا، بالشكر إلى الجانب الإماراتي على الدعم، والمساهمة في تأسيس أول مركز شرطة ذكي في جمهورية صربيا، والذي سيسهل حصول مجتمعها على بعض الخدمات الشرطية الذكية.

"شريك استراتيجي مهم"

وأضاف أن هذا المشروع هو أحد المؤشرات العديدة للعلاقات الوثيقة والشراكة التي عززها البلدان على أعلى مستوى، مؤكداً أن شرطة دبي شريك استراتيجي مهم لوزارة الداخلية في صربيا، ومعرباً عن أمله في استمرار الشريكين في التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على مواطني جمهورية صربيا ودولة الإمارات العربية المتحدة.

"تجربة متفردة"

من جهته، أكد الفريق عبدالله خليفة المري، أن هذا التدشين يأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات في تعزيز روابط العلاقات الدولية وتوطيد الشراكات، خاصة أن هذه الخطوة تؤكد نجاح التجربة المتفردة والريادية لدولة الإمارات ووزارة الداخلية ممثلة بشرطة دبي، وفق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مستشهداً بقول الشيخ محمد بن راشد: "إن دولة الإمارات تتبنى وتنتهج التعاون والتكامل الهادف لخدمة الإنسان وخير الشعوب في علاقاتها مع العالم، وتؤمن بأهمية مشاركة التجارب والنماذج الناجحة في عمل الحكومات، بما يسهم في الارتقاء بواقع الناس".





كما أضاف أن الاتفاق بين الجانبين، والذي انطلق منذ نهاية العام الماضي، استند إلى نقل التجربة الإماراتية إلى صربيا، بتحول مراكز الشرطة الصربية إلى مراكز شرطة ذكية، بخبرات إماراتية وخدمات أمنية صربية، منها 4 خدمات رئيسية و6 خدمات فرعية، تُطرح بخمس لغات لكافة فئات المجتمع بطريقة ذكية، ودون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة، أسوة بالمراكز الشرطية الذكية في دبي.