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صورة تعبيرية - طائرة عسكرية
تعبيرية

بيلاروسيا: مروحية بولندية انتهكت مجالنا الجوي مرتين

دبي - العربية.نت
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اتهمت بيلاروسيا الخميس مروحية بولندية بانتهاك مجالها الجوي مرتين، في حادث جديد بين البلدين المتجاورين على وقع توتر شديد.

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وقالت وزارة الدفاع البيلاروسية عبر تليغرام "قرابة الساعة 15,20 (12,20 ت.غ) عبرت الطائرة حدود بيلاروسيا بعمق كيلومتر ونصف كيلومتر.

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كما أضافت "في الساعة 16,22 (13,22 ت.غ) انتهكت المروحية مجددا حدود الدولة بعدما توغلت 300 متر".

ويخيّم توتر شديد بين بيلاروسيا، حليفة موسكو، وبولندا العضو في الحلف الأطلسي، والتي تقدم مساعدة مالية وعسكرية لكييف.

وقررت بولندا في وقت سابق زيادة تعزيز وجودها العسكري على الحدود البولندية البيلاروسية عقب انتقال قوات "فاغنر" إلى بيلاروسيا، وحادثة الانتهاك المزعوم للحدود الجوية البولندية من قبل مروحيتين عسكريتين بيلاروسيتين.

يذكر أن السبب الرئيسي لقيام السلطات البولندية بتعزيز حدودها مع بيلاروسيا هو مخاوفها من اندلاع موجة جديدة من الهجرة التي تستمر منذ خريف عام 2021.

وتزعم السلطات البولندية أن الأزمة على الحدود البولندية البيلاروسية أثارتها سلطات بيلاروسيا وروسيا من أجل زعزعة استقرار الوضع على الجانب الشرقي من حلف "الناتو"، في حين نفت موسكو ومينسك مرارا هذه الاتهامات.

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