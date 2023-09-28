تغريدة وصورة لطفل.. جديد علاقة غرامية أطاحت بوزير صيني

على الرغم من مضي أشهر على إقالته، لا يزال اسم وزير الخارجية الصيني السابق تشين جانج، يسيل الكثير من الحبر.

فقد طفت إلى السطح مؤخراً معلومات جديدة حول العلاقة الغرامية التي جمعته بمذيعة شهيرة، وأدت إلى إطاحته من منصبه.

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وتبين أن الوزير السابق ارتبط بعلاقة مع المذيعة الشهيرة فو شياو تيان. وأنجب منها طفلا في الولايات المتحدة.

Last time flying alone with this aircraft was from LA to DC for a work visit, and that both happily and sadly turned to be the very last interview I did with Talk with World Leaders. This time to fly out with this aircraft was also from LA, but with precious baby son Er-Kin🥹 pic.twitter.com/C8izukrkzj — Fu Xiaotian 傅曉田 (@xiaotianphoenix) April 10, 2023

أم بديلة

وعمدت المحاورة المعروفة على قناة "فينيكس تي في" الصينية، ومقرها هونغ كونغ، إلى إنجاب طفلها عبر "تأجير الرحم" وفق ما أكد مقربون منها.

فقد أنجبت فو طفلاً العام الماضي بمساعدة أم بديلة في الولايات المتحدة. وقال شخصان يعرفان فو لشبكة CNN إنهما سمعا من أصدقاء مشتركين أنها أنجبت طفلاً من خلال تأجير الأرحام في الولايات المتحدة، على الرغم من أنهما لا يعرفان من هو الأب.

صورة للطفل

أما آخر تغريدة لفو على تويتر، فكانت في أبريل الماضي، حين شاركت صورة لوليدها وكتبت: "هذه كانت آخر مرة أسافر فيها بمفردي من لوس أنجلوس إلى العاصمة في زيارة عمل". وأردفت أن تلك الرحلة تحولت بكل ما حملته من سعادة وحزن إلى آخر مقابلة أجريها لصالح برنامج Talk with World Leaders."

من جهتها، لم تقدم بكين أي تفسير للإطاحة بتشين منذ يوليو الماضي. وتجنبت مرارا وتكرارا أسئلة الصحفيين الأجانب حول مصيره في المؤتمرات الصحفية.

وأمس الأربعاء أيضا، امتنع متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن الإجابة حين سُئل عن صحة تلك العلاقة خارج إطار الزواج، واكتفى بالقول "هذه ليست قضية دبلوماسية".

يذكر أن تشين الذي كان يعتبر ذات يوم مساعدًا موثوقًا للرئيس الصيني، أقيل في يوليو الماضي دون إعطاء تفسيرات واضحة حينها، بعد اختفائه عن أنظار الرأي العام لما يقارب الشهر.

ثم أعلنت وزارة الخارجية لاحقا أن غياب الوزير البالغ من العمر 57 عامًا كان لأسباب صحية.. قبل أن يتفجر لاحقا خبر إقالته!