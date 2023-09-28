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فولوديمير زيلينسكي وينس ستولتنبرغ في كييف (رويترز)

الناتو: روسيا تقاتل من أجل "أوهام إمبريالية"

دبي - العربية.نت
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في خضم الهجوم المضاد الذي يشنه الجيش الأوكراني على القوات الروسية، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن أوكرانيا "تحقق مكاسب تدريجياً" على الأرض.

وقال ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف الخميس إن نهاية الحرب مرهونة بتعزيز ودعم كييف.

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فيما اعتبر أن القوات الروسية تقاتل من أجل "أوهام إمبريالية" لدى موسكو، وفق رويترز.

وأردف أن "أوكرانيا حالياً أقرب إلى حلف شمال الأطلسي من أي وقت مضى".

"مسألة وقت"

من جانبه، أعلن زيلينسكي أنه طلب من الحلف المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، للتصدي "للهجمات الروسية على البنى التحتية" للطاقة المرتقبة هذا الشتاء.

وقال: "أنا مسرور لإجراء محادثات مهمة".

إلى ذلك أكد أن انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي ليس إلا "مسألة وقت"، موضحاً: "إنها مسألة وقت قبل أن تصبح أوكرانيا عضواً قانونياً في الحلف. نبذل قصارى جهدنا لتقريب هذه اللحظة".

يذكر أن القوات الأوكرانية أطلقت في يونيو الفائت هجوماً مضاداً لدحر القوات الروسية من المناطق التي سيطرت عليها في جنوب وشرق البلاد، إلا أنه لم يحقق حتى اللحظة سوى نتائج متواضعة جداً في بعض البلدات.

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