واشنطن تحذر من تصعيد عسكري صربي على حدود كوسوفو

دعا البيت الأبيض صربيا، الجمعة، إلى "سحب" وحدات من قواتها منتشرة عند الحدود مع كوسوفو مع تصاعد التوتر بين الجانبين بعد اشتباكات في قرية كوسوفية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، "نحضّ صربيا على سحب هذه القوات من الحدود"، مشيراً الى أن حشد القوات، بما يشمل نشراً "غير مسبوق" لبطاريات المدفعية، هو "تطوّر مزعزع للاستقرار للغاية".

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وكانت كوسوفو قد طالبت يوم الخميس بفرض عقوبات دولية على صربيا، مؤكدة أن بلغراد كانت وراء المجموعة المسلحة التي يشتبه في أنها قتلت شرطيا كوسوفيا، الأحد.

فيما قال رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي أمام البرلمان "يجب معاقبة صربيا على ذلك".

فرض عقوبات

وأضاف أنه في حال لم تفرض عقوبات عليها "ستعيد الكرة"، لأن "الترسانة العسكرية للمحترفين الصرب الذين هاجموا في بانيسكا كانت مؤلفة من أسلحة أتت من صربيا"، في إشارة إلى الترسانة الكبيرة التي تقول سلطات كوسوفو إنها ضبطتها في هذه البلدة الواقعة في شمال كوسوفو خلال عملية ضد هذه المجموعة، بعد قتل شرطي من ألبان كوسوفو في كمين.

وجاء في قائمة نشرها كورتي أن الترسانة كانت تضم آلية مصفحة وقنابل يدوية وبنادق كلاشينكوف وقاذفات صاروخية بقيمة ملايين عدة من اليوروهات.

في حين تنفي بلغراد منذ البداية اتهامات بريشتينا.

مقتل شرطي

وقتل الشرطي الأحد على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع صربيا خلال دورية. وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار استمر ساعات بين شرطة كوسوفو والمجموعة المسلحة المدججة بالسلاح والمؤلفة من عشرات الرجال الذين تحصنوا في دير.

وقتل ثلاثة منهم وأوقف ثلاثة آخرون، فيما مصير البقية لا يزال مجهولا. وتؤكد كوسوفو أن كثرا منهم موجودون في صربيا ويعالجون في أحد مستشفيات جنوب البلاد.

وأججت أعمال العنف هذه التوترات بين كوسوفو وصربيا، التي لم تعترف يوما باستقلال هذا الإقليم الصربي السابق في العام 2008.

واعتبرت بلغراد الرجال الثلاثة الذين قتلوا، "شهداء" وأعلنت يوم حداد وطني. ومساء الأربعاء تجمع مئات الأشخاص في كاتدرائية القديسة سافا في بلغراد إحياء لذكراهم.

ونشر لاعب كرة المضرب الصربي المصنف أول عالميا نوفاك ديوكوفيتش عبر إنستغرام صورة لهذا التجمع الذي رفعت خلاله صور الرجال الثلاثة.

وندت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خصوصا، بأعمال العنف هذه مع دعوتهما صربيا وكوسوفو إلى اتخاذ "تدابير عاجلة" لخفض مستوى العنف ومنسوب التوتر.