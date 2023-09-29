خلال احتفال بالمولد النبوي.. هجوم في باكستان يسقط 52 قتيلاً

قتل 52 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 50 في هجوم انتحاري استهدف تجمعاً دينياً بمناسبة ذكرى المولد النبوي في إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غربي باكستان، وفق ما أفاد مسؤولون الجمعة.

وقال نائب المفتش العام للشرطة منير أحمد لرويترز إن "المهاجم فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مفوض الشرطة".

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كما أضاف أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد حيث كان الناس يتجمعون في موكب للاحتفال بالمولد النبوي وهو يوم عطلة عامة.

"عمل شائن جداً"

بدوره وصف وزير الداخلية سارفراز بوجتي الانفجار بأنه "عمل شائن جداً".

ويتلقى الضحايا العلاج في مستشفيات بلدة ماستونج القريبة.

طالبان باكستان تنفي

إلى ذلك لم تتبن أي جماعة الانفجار، فيما نفت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم.

في الأثناء، أفادت مصادر في الشرطة الباكستانية، بمقتل ما لا يقل عن شخصين وإصابة 5 آخرين جراء انفجار بمسجد في مدينة هانغو من إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، حسب صحيفة "داون".

ووقع الانفجار خلال صلاة الجمعة، فانهار سقف المسجد. فيما لفتت الهيئات الأمنية إلى أنه من المحتمل أن يكون تحت الأنقاض من 30 إلى 40 شخصاً.

تصاعد الهجمات

يأتي ذلك وسط تصاعد الهجمات التي تتبناها جماعات مسلحة في غرب البلاد، ما يزيد من المخاطر التي تواجهها قوات الأمن قبل الانتخابات الوطنية المقررة في يناير المقبل.

يذكر أنه في يوليو، قُتل أكثر من 40 بتفجير انتحاري في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد، أثناء تجمع لحزب سياسي ديني.