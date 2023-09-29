بالذكاء الاصطناعي.. الناتو يسعى لكشف التهديدات تحت الماء

بعد حادثة تفجير أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم المقامة في البحر، يسعى حلف شمال الأطلسي لتطوير تقنيات باستخدام الذكاء الاصطناعي تسمح بالكشف الفوري عن الأنشطة المشبوهة بالقرب من البنية التحتية الحيوية تحت الماء.

وتقوم 14 دولة من الحلف، إلى جانب السويد، باختبار غواصات مسيرة وأجهزة استشعار باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تستمر التدريبات لمدة 12 يوما قبالة سواحل البرتغال، وفق ما نقلته وكالة "بلومبيرغ".

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كما أن الهدف من تلك الاختبارات والتدريبات هو اكتشاف أي تهديدات للبنية التحتية تحت الماء فور حدوثها، ومشاركة تلك المعلومات مع الحكومات والمشغلين من القطاع الخاص.

تأتي هذه التدريبات التي تنتهي، اليوم الجمعة، في الوقت الذي تواصل روسيا رسم خريطة للكابلات وخطوط الأنابيب كأهداف مستقبلية محتملة، وفقًا لحلف الناتو.

ولم يوجه حلف شمال الأطلسي حتى الآن اتهامات رسمية لأي طرف في تفجيرات خط أنابيب نورد ستريم، ما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه كل من حكومات دول الحلف والشركات الخاصة في تحديد مصدر مثل هذه الهجمات.

إشارة ردع للعدو

من جانبه، قال رئيس خلية الناتو لحماية البنية التحتية تحت سطح البحر، اللفتنانت جنرال هانز فيرنر ويرمان، إن كشف التهديدات في الوقت المناسب "يرسل إشارة ردع إلى العدو، سواء كان روسيا أو أي شخص آخر".

وقال للصحفيين الذين زاروا التدريبات في مدينة ترويا جنوب العاصمة البرتغالية، "إنه إذا أمكن الكشف عن نشاط سيئ فإن ذلك يسمح للدول الأعضاء في حلف الناتو وعددها 31 دولة بدراسة ردود دبلوماسية أو عسكرية بناء على أساس متين من المعلومات".

ونفت روسيا الاتهامات المبكرة التي وجهتها بعض الدول الغربية بأنها مسؤولة عن انفجارات أنانيب نورد ستريم في بحر البلطيق.

لكن الحوادث التي وقعت في الأشهر الأخيرة والتي يبدو أنها ناجمة عن نشاط سفن تجسس روسية تعمل بالقرب من الأنظمة الحليفة زادت من القلق، خاصة في ضوء قدرات موسكو المتقدمة تحت البحر.

فيما حذر حلف شمال الأطلسي في مايو من خطر كبير يتمثل في احتمال قيام موسكو باستهداف البنية التحتية في أوروبا وأميركا الشمالية.

95 % من حركة الإنترنت العالمية

وقال ويرمان إن موسكو تستخدم مجموعة من سفنها الحربية البحرية والسفن العلمية بالإضافة إلى سفن الصيد التجارية وسفن الحاويات والناقلات لتتبع الأنظمة البحرية المهمة لحلفاء الناتو.

ويقول حلف شمالي الأطلسي إن كابلات البيانات البحرية تحمل معاملات مالية تبلغ قيمتها حوالي 10 تريليون دولار يوميًا وحوالي 95% من حركة الإنترنت العالمية.

كما يتم استخراج ثلثي النفط والغاز في العالم إما من البحر أو نقله عن طريق البحر، حيث يبلغ طول بعض أنظمة النقل (الأنابيب) آلاف الكيلومترات والواقعة تحت عمق مئات الأمتار تحت سطح البحر، مما يجعل عملية المراقبة معقدة.

وفي إحدى تدريبات حلف شمال الأطلسي، سعى الحلفاء إلى إيقاف جهة فاعلة معادية تحاول تعطيل شبكات البيانات وإحداث الفوضى في الأسواق المالية باستخدام سفينة تجارية ترعاها الدولة لجعل اكتشاف نشاطها أكثر صعوبة.

كما اكتشفت أجهزة استشعار الألياف الضوئية التجارية الموجودة على كابلات البنية التحتية أن سفينة العدو الوهمية كانت تحاول نشر مركبة بدون طيار تحت الماء، وبالتالي جرى نقل هذه المعلومات إلى سلسلة القيادة والسيطرة التابعة لحلف شمال الأطلسي.

وبعد تأكيد التهديد، أرسل الناتو مجموعة من المركبات بدون طيار سواء جوية أو سطحية أو تعمل تحت الماء لاعتراض ومرافقة السفينة المشبوهة.

وستلعب التكنولوجيا دورًا متزايد الأهمية لمنع هذا النشاط في الحياة الواقعية، إذ أوضح ويرمان أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لمتابعة تحركات السفن والأجسام الأخرى إذا كانت تعبر في مجال البنية التحتية الحيوية عدة مرات.

مركز بحري جديد

وفي المستقبل، قد تتمكن كابلات الألياف الضوئية نفسها من اكتشاف محاولات التخريب من مسافات قريبة منها.

ولتسليط الضوء على الأهمية المتزايدة للأمن تحت سطح البحر، اتفق حلفاء الناتو في يوليو على إنشاء "مركز بحري جديد للبنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر" تابع لقيادتهم البحرية في منطقة نورثوود في لندن.

كما اتفقوا على إنشاء شبكة لتحسين تبادل المعلومات بين حلف شمال الأطلسي وحلفائه والقطاع الخاص، للعمل بسرعة على معالجة المعلومات الاستخبارية كالتي تلتقطها أجهزة الاستشعار أو أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وقال ويرمان إنه بعد انفجارات أنابيب، نورد ستريم، كان معظم مشغلي خطوط الأنابيب "متوترين للغاية"، وقاموا بإجراء عمليات مسح واسعة النطاق لأصولهم، ومراقبة حوالي 9 آلاف كيلومتر من خطوط الأنابيب.

كذلك، نبه ويرمان إلى أن ذلك قد كلفهم أموالا طائلة، مضيفا: "نريد أن يكون لدينا أسرع عمليات تبادل للمعلومات بين الجهات الفاعلة قدر الإمكان، لأنه إذا أردنا اكتشاف السلوك المشبوه في الوقت المناسب، فعلينا أن نتصرف بسرعة كبيرة".

يذكر أن روسيا نفت الاتهامات التي وجهتها بعض الدول الغربية بأنها مسؤولة عن انفجارات أنانيب نورد ستريم في بحر البلطيق.

في حين نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرار مهاجمة بلاده لخطوط نورد ستريم.

ووقعت الانفجارات في المنطقتين الاقتصاديتين للسويد والدنمارك اللتين أكدتا أن التفجيرات كانت متعمدة، دون أن تحددا المسؤولين عنها بعد.