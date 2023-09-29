دون تأشيرات.. قرار جديد يسمح للأوكرانيين بالدخول إلى روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يخص إجراءات دخول وخروج المواطنين الأوكرانيين من وإلى روسيا.

وبموجب المرسوم الذي نشر اليوم الجمعة يستطيع المواطنون الأوكرانيون عبور الحدود الروسية أو دخول أو مغادرة الأراضي الروسية دون تأشيرات وعلى أساس الهوية الشخصية أو جواز السفر الأوكراني العادي أو جواز سفر دبلوماسي أو خدمة، أو بطاقة بحار أو أحد أفراد طاقم الطائرة.

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وكانت روسيا أقرت في مارس 2023، قانونا بشأن التنازل الأحادي عن الجنسية الأوكرانية، وأتبعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدعوة إلى الإسراع في منح جوازات السفر للراغبين منهم في الحصول على الجنسية الروسية، وفق ما نقلته "سي إن إن".

وفي أبريل الماضي، تبنت موسكو قانونًا آخر يسمح باحتجاز أو ترحيل المقيمين في المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا ممن لا يحملون جوازات سفر روسية، وبداية من يوليو من العام المقبل سيكون المقيمون الذين لا يحملون الجنسية الروسية "أجانب" أو "بدون جنسية".

كما كانت روسيا أعلنت بشكل رسمي أنها منحت جنسيتها لأكثر من 3 ملايين مواطن أوكراني منذ عام 2014، في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم واحتلالها لمناطق أوكرانية أخرى بعد الهجوم الذي بدأته عام 2022.

وصرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في مايو الماضي، أن موسكو منحت جوازات سفر لنحو 1.5 مليون شخص يعيشون في مناطق لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، منذ احتلالها في أكتوبر من العام الماضي.