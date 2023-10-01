حرب المسيرات بين موسكو وكييف تشتد.. وقصف متبادل بخطوط التماس

يوم جديد من الاقتتال تشهده الجبهات الروسية الأوكرانية، اليوم الأحد، في إطار عملية روسية عسكرية انطلقت داخل الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، فيما تستمر كييف في تلقي الدعم العسكري من حلفائها الغربيين.

وفي آخر التطورات الميدانية، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 16 من إجمالي نحو 30 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل. وأضافت عبر تطبيق "تليغرام" أن روسيا أطلقت الطائرات المسيرة من الاتجاهات الجنوبية والجنوبية الشرقية والشمالية.

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وذكرت السلطات أن منطقة تشيركاسي بوسط أوكرانيا تعرضت للهجوم. وقال حاكم تشيركاسي عبر "تليغرام": "نتيجة لذلك، اندلعت حرائق في مستودعات. وعلى وجه الخصوص تلك التي تم فيها تخزين الحبوب"، مضيفاً أن شخصاً أصيب.

وقال المكتب الرئاسي الأوكراني في بيان إن البنية التحتية المدنية ومستودعات تضررت أيضا في منطقة ميكولايف الجنوبية ومنطقة دنيبروبتروفسك شرق البلاد.

يأتي ذلك أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت منطقة السوق المركزي في مدينة شيبيكينو بالمقاطعة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص. وكتب غلادكوف في قناته على "تليغرام": "صباح اليوم الأحد، قصفت القوات المسلحة الأوكرانية منطقة السوق المركزي في شيبيكينو، وبحسب البيانات الأولية، هناك 3 مصابين: أصيبت امرأة بشظايا في رقبتها، ونقلها فريق إسعاف إلى مستشفى رقم 2 لمدينة بيلغورود، وأصيب رجلان بشظايا في أرجلهما". ووفقاً للحاكم، نتيجة القصف تضررت واجهات عدد من المحلات التجارية في السوق و3 سيارات، وتعمل هيئات الطوارئ في مكان الحادثة.

وتزامنا، أعلن حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الروسية أسقطت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق سمولينسك، دون وقوع إصابات. وكتب في قناته على"تليغرام": "صباح اليوم، أسقطت قوات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية 3 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقة زادنيبروفسكي بمدينة سمولينسك، ولم تقع إصابات". بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه اليوم الأحد في حوالي الساعة 09:00 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على منشآت في أراضي روسيا، مشيرة إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة سمولينسك".

وقبلها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة أوكرانية فوق أراضي إقليم كراسنودار في جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان الوزارة أنه "تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على منشآت في أراضي روسيا، ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق أراضي إقليم كراسنودار".

وبالمقابل، أعلنت سلطات خاركيف أن روسيا قصفت بنية تحتية مدنية بـ3 صواريخ إس-300 خلال الليل. فقد تعرضت منشأة للبنية التحتية الصناعية لأضرار في مدينة أومان بمقاطعة تشيركاسي الأوكرانية، حيث تم إعلان حالة التأهب الجوي ليلة اليوم الأحد، حسبما أفادت "القناة 24" التليفزيونية الأوكرانية. وبحسب القناة، تضرر مبنى تخزين للمنشأة جراء نشوب حريق.

كما دوت صافرات الإنذار في معظم مقاطعات جنوب وشرق ووسط أوكرانيا، وفي المجموع، استمرت حالة التأهب الجوي حوالي سبع ساعات.

ووقعت انفجارات في مقاطعة أوديسا ومدينتي خاركوف وأومان، وفي مدينة زاباروجيه التي تسيطر عليها كييف، وفي مدينة سنيغيريفكا بمقاطعة خيرسون. كما تم الإبلاغ عن انفجار في كييف، لكن لم يتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في العاصمة الأوكرانية ومقاطعة كييف.