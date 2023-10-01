بعد حضور سيدة أحد اجتماعاتهم.. طالبان تستدعي القائم بالأعمال السعودي
إدارة العلاقات العامة لحركة طالبان تعلن استدعاء القائم بالأعمال السعودي لتوضيح حضور سيدة لاجتماع عقد مؤخرا بين المساعدين
أعلنت إدارة العلاقات العامة لحركة طالبان في أفغانستان، الأحد، استدعاء القائم بالأعمال السعودي إلى وزارة الخارجية.
The #Saudi Chargé d'affaires was summoned to the foreign office this morning to explain why a female was present during a recent meeting between the two aides. It made the members of our delegation nervous.— Taliban Public Relations Department, Commentary (@TalibanPRD__) October 1, 2023
We will not tolerate disrespect or compromise on our values #SaudiArabia pic.twitter.com/EQWvjaXMQv
وجاء الاستدعاء لتوضيح سبب حضور سيدة خلال اجتماع عُقد مؤخرا على مستوى المساعدين، معللين ذلك بأن حضور امرأة للاجتماع قد سبّب الحرج لأعضاء الحركة قائلين "لقد جعل أعضاء وفدنا يشعرون بالتوتر".
وأضافت إدارة العلاقات العامة في منشورها على موقع "X" (تويتر سابقا): "لن نتسامح مع عدم الاحترام أو التنازل عن قيمنا".
يُذكر أن حركة طالبان قد عادت إلى سدة السلطة في أفغانستان في منتصف أغسطس 2021، كما يُشار إلى أنها عندما حكمت أفغانستان في المرة الأول لم يكن لديها سفير لدى الأمم المتحدة، وكانت حكومتها معترفا بها من 3 دول فقط هي السعودية، والإمارات وباكستان.
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