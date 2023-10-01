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This handout photograph taken and released by Ukrainian Presidential Press Service on October 1, 2023, shows Ukraine's President Volodymyr Zelensky (L) shaking hands with European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell (R) during a ceremony marking Defenders Day of Ukraine in Kyiv. (Photo by Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
زيلينسكي يستقبل بوريل اليوم في كييف
روسيا و أوكرانيا

بوريل من كييف: نحضر تعهدات أمنية أوروبية طويلة الأمد لأوكرانيا

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بحث تقديم "مساعدة عسكرية مستمرة من الاتحاد الأوروبي" خلال أول اجتماع له مع وزير الدفاع الأوكراني الجديد

العربية.نت
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قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال زيارة إلى كييف، اليوم الأحد، إن أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من المساعدات العسكرية، ووعد بدعم مستمر من الاتحاد الأوروبي لها.

وقال في بيان نُشر على منصة إكس (تويتر سابقاً): "أوكرانيا بحاجة إلى مزيد من الإمكانيات وتحتاج إليها بشكل أسرع".

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وأضاف أنه بحث تقديم "مساعدة عسكرية مستمرة من الاتحاد الأوروبي" خلال أول اجتماع له مع وزير الدفاع الأوكراني الجديد رستم عمروف.

بوريل مع رستم عمروف اليوم في كييف
بوريل مع رستم عمروف اليوم في كييف
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وأردف بوريل قائلاً: "نُعد التزامات أمنية طويلة الأمد لأوكرانيا".

من جهته، شكر عمروف، في بيان على إكس، بوريل على "الدعم المستمر"، وقال إن الاجتماع كان "نقطة انطلاق لتعاون كبير".

وقال عمروف إن المناقشات حول مساعدات الاتحاد الأوروبي العسكرية لأوكرانيا تضمنت "المدفعية والذخيرة والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية وبرامج المساعدة طويلة الأمد والدورات التدريبية وتوطين صناعة الدفاع" في أوكرانيا.

وكانت وكالة الدفاع الأوروبية قد قالت هذا الأسبوع، رداً على أسئلة لوكالة "رويترز"، إن سبع دول من الاتحاد الأوروبي تقدمت بطلبات لشراء ذخيرة بموجب خطة لإيصال قذائف مدفعية تحتاجها أوكرانيا بشدة وتجديد المخزونات الغربية المستنفدة.

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