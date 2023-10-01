مقتل شرطي في هجوم لطالبان باكستان على مركز للشرطة بإقليم البنجاب
أدى الهجوم إلى تبادل كثيف لإطلاق النار أسفر عن مقتل مهاجمين اثنين وأصيب ثالث لكنه لاذ بالفرار مع الآخرين
لقي شرطي باكستاني مصرعه، وأصيب ثلاثة آخرون إثر هجوم شنته حركة طالبان باكستان على موقع تابع للشرطة الباكستانية في إقليم البنجاب شرقي البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بحسب مسؤولين.
وأدى الهجوم إلى تبادل كثيف لإطلاق النار أسفر عن مقتل مهاجمين اثنين.
من جانبه، ذكر عمران نواز، المتحدث باسم "مكتب مكافحة الإرهاب الباكستاني" التابع للشرطة، أن الهجوم وقع في منطقة ميانوالي بإقليم البنجاب، وأدى لتبادل مكثف لإطلاق النار مع وصول تعزيزات إلى مركز الشرطة المحاصر.
وقال نواز إن ما بين 10 و12 مسلحا هاجموا مركز شرطة كوندال الواقع داخل حي عيسى خيل في ميانوالي بعد منتصف الليل، ويقع مركز الشرطة بالقرب من إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.
وأضاف نواز أن تبادل إطلاق النار استمر لساعات، وقتل خلاله مهاجمان، وأصيب ثالث لكنه لاذ بالفرار مع الآخرين، منوها بأن عملية بحث جارية في المنطقة للعثور على المهاجمين.
وأعلن محمد خراساني، المتحدث باسم طالبان باكستان، مسؤولية الحركة عن الهجوم.
يشار إلى أن طالبان باكستان جماعة متحالفة مع حركة طالبان الأفغانية لكنها منفصلة عنها، وشجع استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان الحركة الباكستانية التي غالبا ما تشن هجمات بالقرب من الحدود مع أفغانستان ومناطق أخرى في البلاد.
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