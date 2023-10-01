اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Rapid Response of the Border Police Unit of Kosovo patrol the Kosovo-Serbia border area in Bernjak, Kosovo, February 3, 2023. REUTERS/Florion Goga
قوات كوسوفو على الحدود مع صربيا (أرشيفية)

"حملة أكاذيب".. رئيس صربيا ينفي حشد قوات قرب كوسوفو

تصاعد التوتر في أعقاب أعمال عنف وقعت يوم الأحد الماضي في شمال كوسوفو، وشارك فيها مسلحون صرب مدججون بالسلاح وضباط من شرطة كوسوفو

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نفى الرئيس الصربي، اليوم الأحد، تقارير أميركية تتحدث عن حشد عسكري على طول حدود بلاده مع كوسوفو، واصفاً ما يتردد بأنها "حملة أكاذيب" ضد صربيا في أعقاب تبادل لإطلاق النار قبل أسبوع أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وأجج التوتر في منطقة البلقان المضطربة.

وعبّرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما هذا الأسبوع بشأن ما وصفوه بأنه "انتشار عسكري متزايد" على حدود صربيا مع كوسوفو، وحثوا بلغراد على تقليص وجود قواتها هناك.

مادة اعلانية

وقالت حكومة كوسوفو، أمس السبت، إنها تراقب تحركات الجيش الصربي من "ثلاثة اتجاهات مختلفة"، وحثت صربيا على سحب قواتها فورا، ونزع سلاح المنطقة الحدودية.

ورد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في مقطع مصور على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام" قائلاً: "هناك حملة من الأكاذيب ضد صربيا. لقد كذبوا كثيراً بشأن وجود قواتنا العسكرية. في الواقع هم منزعجون بسبب امتلاك صربيا ما يصفونها بأنها أسلحة متطورة".

وتصاعد التوتر في أعقاب أعمال عنف وقعت الأحد الماضي في شمال كوسوفو، وشارك فيها مسلحون صرب مدججون بالسلاح وضباط من شرطة كوسوفو.

وكان ذلك واحداً من أسوأ الاشتباكات منذ أعلنت كوسوفو استقلالها عن صربيا عام 2008، ما دفع حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى الإعلان عن أنه سيعزز قوة حفظ السلام المتمركزة في البلاد.

ونفت صربيا مزاعم كوسوفو بقيامها بتدريب مجموعة تتألف من نحو 30 رجلاً فتحوا النار على أفراد شرطة، ما أسفر عن مقتل أحدهم، ثم تحصنوا داخل دير أرثوذكسي في شمال كوسوفو.

انتشار شرطة كوسوفو بعد الاشتباكات مع المسلحين
انتشار شرطة كوسوفو بعد الاشتباكات مع المسلحين
كوسوفو تطالب صربيا بسحب قواتها المنتشرة عند حدود البلدين العرب والعالم كوسوفو تطالب صربيا بسحب قواتها المنتشرة عند حدود البلدين

وقد لقي ثلاثة متمردين حتفهم في تبادل إطلاق النار الذي استمر ساعات.

وقد قالت كوسوفو إنها تحقق في احتمال تورط روسيا في أعمال العنف. يذكر أن صربيا حليف رئيسي لروسيا في أوروبا، وهناك مخاوف غربية من أن موسكو قد تحاول إثارة الاضطرابات في البلقان لصرف الانتباه عن الحرب في أوكرانيا.

وتحدث فوتشيتش عن مستوى الاستعداد القتالي للقوات الصربية على الحدود مع كوسوفو عدة مرات خلال الأشهر الماضية. كما عززت صربيا قواتها بأسلحة ومعدات أخرى تم شراؤها من روسيا والصين بشكل رئيسي.

وقال الرئيس الصربي اليوم الأحد: "سنواصل الاستثمار في الدفاع عن بلادنا، لكن صربيا تريد السلام. كل ما قالوا كذب، إنهم يختلقون ويكذبون".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سكان درنة يحاولون التعايش مع أطلال المدينة المدمرة.. تنظيف المنازل وإزالة الركام سكان درنة يحاولون التعايش مع أطلال المدينة المدمرة.. تنظيف المنازل وإزالة الركام
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط