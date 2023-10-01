تركيا: هجوم إرهابي يستهدف مقر مديرية الأمن بوزارة الداخلية

لحظة تبادل إطلاق النار أمام مقر وزارة الداخلية التركية في #أنقرة#العربية pic.twitter.com/uLRmhZ7lIP — العربية (@AlArabiya) October 1, 2023

كشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم الأحد، أن إرهابياً أقدم على تفجير نفسه فيما تم استهداف إرهابي آخر وسط أنقرة.

وقال الوزير علي يرلي كايا إن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة خلال الهجوم الذي وقع في أنقرة.

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وأفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة قرب مقر البرلمان.

وزير الداخلية التركي: إرهابيان اثنان حاولا الاعتداء على وزارة الداخلية بسيارة تجارية خفيفة#العربية pic.twitter.com/t5bn1KcHcX — العربية (@AlArabiya) October 1, 2023

وقال مراسل العربية، إن السلطات أغلقت الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلمان في أنقرة.

ووقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة خلال اليوم بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان من المقرر أن يلقي كلمة أثناء المناسبة، وفق وسائل إعلام تركية.

وتحدّثت قناة "إن تي في" التلفزيونية الخاصة عن أصوات إطلاق نار في الحي الذي تم إغلاقه بالكامل في ظل انتشار كثيف لمركبات الشرطة وسيارات الإسعاف.

مشاهد من موقع الانفجار قرب مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة #أنقرة وسط تشديد أمني مكثف وبدء التحقيقات في الحادثة #تركيا #العربية pic.twitter.com/eHj9ljtDlE — العربية (@AlArabiya) October 1, 2023

وأظهرت لقطات تلفزيونية خبراء مفرقعات يعملون بالقرب من سيارة متوقفة في المنطقة، كما أظهر مقطع فيديو لحظة تبادل إطلاق النار أمام مقر وزارة الداخلية التركية في أنقرة.

وعقب ذلك أصدر الادعاء العام في أنقرة أمرا بحظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بالهجوم.



Ankara Kızılay'da patlama sesinin duyulduğu noktadan ilk görüntüler https://t.co/4hC4YfoSeu pic.twitter.com/UAaFrpgkSj — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 1, 2023

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أنه في حوالي الساعة 09:30، قام إرهابيان بتنفيذ عملية اعتداء بواسطة سيارة تجارية خفيفة أمام بوابة وزارة الداخلية - إدارة الأمن العام.

وأضاف المصدر "أقدم أحد الإرهابيين على تفجير نفسه، بينما تم تعطيل الإرهابي الآخر".

خلال تبادل إطلاق النار، أصيب اثنان من أفراد الأمن بجروح طفيفة.

وذكر البيان أن الجهود الحثيثة في مكافحة الإرهاب تستمر حتى يعود الهدوء بشكل كامل.