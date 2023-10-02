أرمينيا تبلغ عن إصابات بعد اتهام أذربيجان بإطلاق النار على الحدود

أفادت أرمينيا بسقوط "ضحايا" في صفوفها، الاثنين، بعد أن فتحت القوات الأذربيجانية النار على سيارة تنقل مواد غذائية في منطقة حدودية، مشيرة إلى أن الوضع هناك "مستقر نسبيا".

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية عبر تطبيق تليغرام "هناك خسائر في الجانب الأرميني نتيجة إطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأذربيجانية".

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وفي وقت سابق الاثنين، اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية، الجيش الأذربيجاني "بفتح النار" من أسلحة خفيفة على مركبة تنقل الغذاء لقوات يريفان في منطقة حدودية، وهو ما نفته باكو على الفور. وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، إنها "تنفي بشدة" هذه المعلومات.

وبلغ التوتر أعلى مستوياته بين البلدين بعد أن حققت باكو نصرا خاطفا في ناغورنو كاراباخ، وهي منطقة تسكنها أغلبية من الأرمن وكانت وراء حربين بين أرمينيا وأذربيجان.

ووصلت بعثة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، إلى ناغورنو كاراباخ، لتكون الأولى منذ ثلاثة عقود، وفق ما أعلنت باكو، بعدما غادر جميع السكان الأرمن تقريباً منذ استعادت أذربيجان السيطرة على الجيب الانفصالي.

وقال ناطق باسم الرئاسة الأذربيجانية لوكالة "فرانس برس": "وصلت بعثة أممية إلى كاراباخ صباح الأحد"، لتقييم الاحتياجات الإنسانية خصوصاً.

والأسبوع الماضي، وافق الانفصاليون الأرمن الذين سيطروا على ناغورنو كاراباخ لمدة ثلاثة عقود، على تسليم أسلحتهم، وحل حكومتهم إثر هجوم خاطف شنته باكو الأسبوع الماضي.

وبدد اتفاق السلطات الانفصالية في كاراباخ حلم الأرمن الممتد منذ قرون بإعادة توحيد ما يقولون إنها أراضي أجدادهم المقسمة بين قوى إقليمية منذ العصور الوسطى.