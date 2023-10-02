البرهان: بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل لمساندة الدعم السريع

واصل رئيس مجلس السيادة في السودان القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان جولاته الداخلية في البلاد بزيارة تفقدية للفرقة التاسعة عشرة مشاة بالولاية الشمالية، حيث كان في استقباله قائد الفرقة التاسعة عشرة مشاة وقادة الوحدات.

و أكد "أن القوات المسلحة تخوض معركة الكرامة ويقاتل معها كل الشعب السوداني ودلل على ذلك بالتفاف مواطني المنطقة حول الفرقة التاسعة عشرة مشاة والذين يمثلون كل السودان" .

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و أوضح "أن بعض السياسيين يمارسون الكذب والتضليل دعماً للدعم السريع، لكن الجيش يقاتل باسم السودان بسند قوي من الشعب كله ولا وجود لأي تنظيمات وإنما الولاء للوطن وحده".

وقال "إن بعض السياسيين طلاب سلطة حتى لو كان ذلك على حساب الوطن وشعبه".

وأبان بأن "القوات المسلحة تقاتل مرتزقة من كل الاتجاهات استعانت بهم المليشيا الإرهابية فانتهكوا حرمات المواطنين وأزهقوا الأرواح بدواع لاتستند على منطق" .

وختم "بالتأكيد على انتصار القوات المسلحة لأنها على حق ومسنودة بالشعب السوداني لافتاً إلى أن النهاية الفعلية لهذه المعركة بإعادة إعمار ما دمرته الحرب" .

واصل رئيس مجلس السيادة الانقلابي، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، سلسلة جولاته الخارجية وزياراته الداخلية للولايات الآمنة، بعد أكثر من شهر على مغادرته القيادة العامة للجيش أغسطس الماضي.

واتهم البرهان بعض السياسيين بممارسة الكذب والتضليل لمساندة ميليشيات الدعم السريع

زيارة غير معلنة

وجاءت الزيارة بعد يوم واحد من زيارة غير معلنة نفذها البرهان، يوم الجمعة، إلى مدينة عطبرة بولاية نهر النيل- شمالي البلاد- لتفقد الوحدات والمقرات العسكرية.

وكان البرهان خرج من الخرطوم للمرة الأولى، فجر الخميس 24 أغسطس المنصرم، منهياً حصاراً فرضته عليه مليشيا الدعم السريع منذ بداية الحرب في 15 ابريل، واتخذ من بورتسودان مقراً لحكومته.

وتدور معارك عنيفة بين الطرفين بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى منذ نحو ستة أشهر، إثر صراعات بين قائدي الجانبين، أدت إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى، وملايين النازحين واللاجئين.

وبحسب بيان المجلس، عقد البرهان اجتماعاً مع لجنة أمن الولاية تلقى تنويراً حول مجمل الأوضاع بالولاية لاسيما الأمنية.

كما زار المستشفى العسكري متفقداً الجرحى والمصابين في المعارك ضد الدعم السريع، بجانب مركز غسيل الكلى بمدينة دنقلا، حيث وجه ببذل أقصى الجهود بتوفير المعينات العلاجية والطبية لمراكز غسيل الكلى.

وفي السياق، تفقد البرهان يرافقه والي الشمالية الباقر أحمد علي، معبر أرقين الذي يربط مع الجارة مصر بمدينة وادي حلفا، ووقف على المشكلات التي تواجه المواطنين بالمعبر وجهود حكومة الولاية في تذليلها.